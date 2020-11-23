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23/11/2020 08:38

【債務風險】金融委：嚴厲處罰「逃廢債」行為，強化市場約束機制

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院副總理、金融委主任劉鶴主持召開
金融委第四十三次會議，會議指出，要嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，加強行業自律和監督，強
化市場約束機制，加強部門協調合作，深化債券市場改革和國有企業改革，提升運行質量和效率


＊嚴查欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產＊

　　會議指，近期違約個案有所增加，是周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結果。要堅持
穩中求進工作總基調，按照市場化、法制化、國際化原則，處理好促發展與防風險的關係，推動
債券市場持續健康發展。
　　會議要求，一是提高政治站位，切實履行責任。金融監管部門和地方政府要從大局出發，按
照全面依法治國要求，堅決維護法制權威，落實監管責任和屬地責任，督促各類市場主體嚴格履
行主體責任，建立良好的地方金融生態和信用環境。
　　二是秉持「零容忍」態度，維護市場公平和秩序。要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露
、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類違法違規行為，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，保護投資
人合法權益。

＊發債企業及其股東、金融機構、中介機構須嚴守法律法規和市場規則＊

　　三是加強行業自律和監督，強化市場約束機制。發債企業及其股東、金融機構、中介機構等
各類市場主體必須嚴守法律法規和市場規則，堅持職業操守，勤勉盡責，誠實守信，切實防範道
德風險。
　　四是加強部門協調合作。健全風險預防、發現、預警、處置機制，加強風險隱患摸底排查，
保持流動性合理充裕，牢牢守住不發生系統性風險的底線。
　　五是繼續深化改革。要深化債券市場改革，建立健全市場制度，完善市場結構，豐富產品服
務。要深化國有企業改革，提升運行的質量和效率。

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