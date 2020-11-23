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即市新聞

23/11/2020 09:06

《股林淘金－林家亨》疫症狂升２０萬，電車瘋癲無退潮

　　《股林淘金》美國上周五（２０日）公布的經濟數據表現乏善足陳，美國聯儲局表示將會退
還４０００多億美元未用盡之紓困預算予財政部，但美國多個州加入停擺，因為每日新增確診個
案已達２０萬宗，美股反覆向下，收市前雖曾急反彈，但最終道指仍以跌２１９點收市，納指
１００跌７８點。
　　美股雖然下跌，但在美上市的三大中資電動車蔚來、理想及小鵬皆再創高位，股價齊齊上升
，３電能車之成交金額逾１６０億美元，約１２４０億港元之多，故預計今日（２３日）港股能
逆美股下跌而保持溫和升勢，電車龍頭股比亞迪（０１２１１）料應會受惠，跑贏大市，股價或
會挑戰１９０元水平或以上，氣氛帶動其他龍頭股阿里巴巴（０９９８８）及京東
（０９６１８）繼續反彈，騰訊（００７００）股價亦會溫和向好。投資者宜趁開市時升幅不顯
著時吸納！《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪股份
　
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