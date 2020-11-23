《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》引述美國商務部文件指，美國政府即將宣布列入
８９間中國航天企業及其他公司與軍方有關聯，並禁止他們獲取特定美國出口商品，當中包括中
國商用飛機有限責任公司、中國航空工業集團有限公司（ＡＶＩＣ）及其１０間關聯實體。在北
京，中國外交部發言人趙立堅今日表示，堅決反對美國上述舉措，美國應停止濫用國家安全概念
打壓外國公司。
趙立堅並表示，美方行為嚴重違反自由市場原則和國際標準。（ｗｌ）
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23/11/2020 15:48
【大國博弈】美擬對軍方關聯中企限制，外交部：違反自由市場原則
《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》引述美國商務部文件指，美國政府即將宣布列入
８９間中國航天企業及其他公司與軍方有關聯，並禁止他們獲取特定美國出口商品，當中包括中
國商用飛機有限責任公司、中國航空工業集團有限公司（ＡＶＩＣ）及其１０間關聯實體。在北
京，中國外交部發言人趙立堅今日表示，堅決反對美國上述舉措，美國應停止濫用國家安全概念
打壓外國公司。
趙立堅並表示，美方行為嚴重違反自由市場原則和國際標準。（ｗｌ）
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