《融天納地－溫天納》宏觀透視２０２１

《融天納地》２０２１年將會是內地經濟延續復甦的一年，增長速度定必高於今年。

ＲＣＥＰ的達成將大幅提升中國在地緣政治的實力，從長期看，隨著ＲＣＥＰ的不斷深化，人民

幣在東盟各國進行計價交易的廣度亦有望進一步拓寬，人民幣作為投資和儲備貨幣的功能將明顯

上升。



從中短線出口來看，海內外疫情的變化，令到中國全球製造中心的地位更加突出。隨著海外

經濟的復甦，尤其疫苗進展良好，出口強勁趨勢仍將維持。來年中國財政政策將出現邊際下調，

但基建仍能維持穩定。房地產投資雖然恢復最快，但仍有持續回升的空間。在未來加碼調控的背

景下，內房更傾向趕工促銷回款，也有望支撐房地產投資的穩中偏升。不過，製造業投資將會是

這輪恢復中表現最慢的領域，故此製造業投資潛在上升的空間較大。未來貨幣政策將更傾向於結

構化，引導金融機構加大對製造業和小微企業的貸款支持，企業中長期貸款持續增加，製造業投

資或有望持續復甦。消費方面，隨著內地經濟的持續復甦，居民收入的回升以及各種促進消費的

政策措施下，消費有望維持平穩上升。



後疫情時代，結構調整和解決增長中的升級問題將成為經濟發展核心，培育新的經濟增長點

成為經濟運行重點。自今年下半年開始，中國經濟的內生增長性開始改善，政策驅動力開始轉弱

。國家政策向常態化回歸。在來年十四五期間，國家經濟將轉調為促進內生增長性復甦，如何釋

放資源，重新配置將會是來年投資市場的焦點。



未來ＲＣＥＰ若能成功執行，一體化市場及低成本等利好因素惠及參與的國家，不過，同時

也可能對中國製造業及企業帶來勞動力成本及高端技術等方面的競爭與衝擊。雖然目前協定已簽

署，但各ＲＣＥＰ成員仍需各自履行國內法律審批程序才可生效實施。從中國的情況看，簽署

ＲＣＥＰ雖然可帶來更加一體化的市場、更低的運營成本等方面的多重利好因素，如何應對未來

的競爭壓力，儘管未必發生在２０２１，但仍值得各方的深層次思考。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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