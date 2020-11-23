《匯市一周－徐惠芳》觀望疫苗應用發展，美元回軟

《匯市一周》周一（２３日）勞動感謝節，日本休市一天，投資者等待德國、歐元區、英國

公布製造業、服務業及綜合採購經理人指數ＰＭＩ，此外，重點關注：美國１１月Ｍａｒｋｉｔ

製造業採購經理人指數初值。



展望本周，美國公布ＰＣＥ物價指數，美國三季度ＧＤＰ修正數據，美聯儲和英國央行的官

員，還會發表講話，本周為感恩節假期。投資者還要密切關注疫情的發展，美國大選後消息，英

歐貿易談判，美國財政刺激談判等進展。



本周美國數據和消息，將使令美元指數走勢充滿變數。今日美國公布１１月製造業ＰＭＩ初

值，而美國感恩節假期將至，周三（２５日）晚美國密集公布重要數據，包括美國１０月ＰＣＥ

物價指數，第三季度ＧＤＰ修正值和首次申請失業救濟金人數等。市場預期，以上數據將放緩。

周四（２６日）凌晨，聯儲局公布１１月貨幣政策會議記錄，或透露主席鮑威爾對加碼及延長買

債規模的看法，言論將影響美元指數走勢。



＊美未落實援助方案＊



美國兩大型藥廠新冠疫苗研發見成績，但疫苗未面世，美國疫情繼續嚴峻，新增案例和死亡

人數不斷增加。美國許多州份再度收緊防疫政策，減少民眾外出直接影響經濟。加上美國國會未

能落實援助經濟方案，使經濟缺乏新動力。



美國１１月紐約及費城聯儲等製造業指數分別下跌，另上周美國首次申領失業救濟人數自五

周下跌以來首次反彈，錄得７４﹒２萬人，較預期７０萬高，美元指數持續一星期下跌，一度逼

近９２大關。市場預期，美聯儲可能在１２月的會議上進一步放寬貨幣政策。美匯指數現時在

９２﹒２５水平整固，上方阻力９３﹒１０、９３﹒８０。



截止１１月１８日，全球最大黃金交易所基金ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ的黃金持倉量為

１２１９噸，按日減少７﹒３噸。金價現時在每盎司１８７１美元整固，上方阻力１８９０、

１９２０美元。



＊交易員看好歐元＊



波蘭和匈牙利對１﹒１萬億歐元２０２１至２０２７年歐盟預算和７５００億歐元復甦基金

投下反對票，因為預算計劃包含一項條款，規定獲得資金的條件是尊重法治。市場並不擔心波蘭

和匈牙利阻撓歐盟１﹒８萬億歐元（２﹒１４萬億美元）的經濟振興金融方案，預期歐盟將就違

反法治達成妥協，兩國就可以挽回面子並接受歐盟預算和復甦基金。



歐洲央行行長拉加德敦促，歐盟盡快落實財政援助措施，不宜延誤，認為歐洲央行對貨幣寬

鬆措施加以協助，令市場預期下月歐銀會議，推出額外寬鬆措施的預期進一步升溫。今年交易員

對歐元兌美元上漲的預期，遠遠超過對其他貨幣。歐元現時在１﹒１８７４水平整固，趨勢往上

，下方支持１﹒１７６０、１﹒１６９０。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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