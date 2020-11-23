《師傅教路－黃瑋傑》六福半年盈利跌幅比盈警少，顯示業績有改善

《師傅教路》六福集團（００５９０）發出了盈利警告，預期截至２０２０年９月３０日止

六個月錄得的收入及淨溢利按年減少約５０％及４０％，但計及集團先前發出的盈警，這次的盈

警反而顯示業績有所改善，所以股價不跌反升。



＊金價上升令整體毛利率增加＊



集團先前於２０２０年８月１９日刊發之盈利警告顯示，２０２０年４月至６月期間（第一

財政季度）收入及淨溢利對比去年同期大幅下滑，分別錄得約６０％及８０％的跌幅。集團於７

月至９月（第二財政季度）的收入及淨溢利仍然錄得跌幅，惟因獲得香港政府的「保就業」計劃

補貼及金價上升令整體毛利率增加而使其跌幅比預期少，並相對第一財政季度所錄得的跌幅有所

收窄。

集團早前公布的零售銷售數據顯示，第二財季整體同店銷售比對２０１９╱２０２０第二財

季下降５５％，較第一財季７１％降幅有所收窄。按產品劃分，第二財季黃金產品同店銷售同比

下降４６％，較第一財季６７％降幅亦有所收窄；定價首飾產品第二財季同店銷售同比下降６５

％，亦較第一財季７７％降幅有所收窄。據集團指出，踏入２０２０年９月份，各區市場的零售

氣氛皆見逐步恢復，集團自營店的整體同店銷售增長因此從７及８月份的約負６０％改善至９月

份的約負４０％。



＊建議１９﹒２元買入，目標２０﹒８元＊



集團採納多品牌策略，於２０１９年５月起，將熱門產品系列「Ｇｏｌｄｓｔｙｌｅ 」、

「Ｄｅａｒ Ｑ」發展成獨立品牌。於截至２０２０年３月３１日止財政年度，集團在內地以「

六福」品牌經營的店舖總數達１９８８間，包括１１０間自營店及１８７８間品牌店。另外，亦

在內地經營３間「金至尊」自營店、５２間「Ｇｏｌｄｓｔｙｌｅ」及３間「Ｄｅａｒ Ｑ」獨

立店舖。在內地中產人口增長良好的預期下，集團對於其中長線業務前景仍感樂觀，因此未來擴

展仍將集中於內地市場。建議買入價１９﹒２元，目標２０﹒８元，止蝕位１８﹒５元。《輝立

證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

