  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/11/2020 12:40

《金石為開－黃威》財政刺激難推進，黃金ＥＴＦ資金流出

　　《金石為開》市場過去一周仍在權衡疫情發展、疫苗研發及財政刺激等因素的影響。輝瑞和
Ｍｏｄｅｒｎａ的新冠疫苗有可能在年底獲得歐盟及美國的授權，惟普及注射仍需更長時間。而
秋冬季的到來令當前防疫面臨嚴峻考驗，美國財政刺激談判卻依然無進展，歐盟復甦基金計劃也
因匈牙利和波蘭的反對而停滯。上周股市由高位小幅回落，黃金同樣表現疲軟，ＥＴＦ資金持續
流出。金價震盪走低，全周累計下跌約１％。
　
　　輝瑞公布其新冠疫苗三期臨床試驗的最終分析顯示，輝瑞和ＢｉｏＮＴｅｃｈ聯合研發的候
選新冠疫苗ＢＮＴ１６２ｂ２顯示出９５％的有效性，並且不存在嚴重不良反應。輝瑞已在上周
五（２０日）向美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）申請新冠疫苗緊急使用授權，預計將在數周
內獲批。歐盟委員會主席亦表示，歐洲藥管局也在與ＦＤＡ保持聯繫，輝瑞和Ｍｏｄｅｒｎａ最
早可能會在今年１２月下旬獲得有條件行銷授權。疫苗的臨近令市場感到興奮，惟普及注射仍需
要較長的時間。而隨著秋冬季的到來，全球疫情再度惡化，歐美尤其嚴重。
　
　　當下的處境令市場不得不重新評估疫苗對經濟的影響，限制了股市的進一步上行。另一方面
，財政刺激卻遲遲難以落地。美國參眾兩院有關財政刺激的立場仍相差甚遠，特朗普政府退出談
判後，兩黨之間將花更多時間彌合分歧。美聯儲主席鮑威爾同意財長姆努欽，將於１２月３１日
授權到期後歸還疫情刺激法案中未使用的資金，也令投資者頗感不安。無獨有偶，歐盟復甦基金
計劃因匈牙利和波蘭的反對，同樣陷入停滯。
　
　　目前市場風險情緒尚偏樂觀，而財政刺激推出延緩，則已經令黃金多頭且戰且退。近一個月
ＥＴＦ資金轉為流出，導致金價表現乏力。金價上周一（１６日）反彈至保歷加通道中軌後逐漸
回落，仍處在低位震盪格局。隨著通道開口擴張，下軌支持已經下移至１８３８美元左右，低於
前低１８５０美元附近的支持。儘管短線的沽壓沒有進一步增強，但投資者不可掉以輕心。後續
黃金可能會面臨陰跌局面，有機會反覆下行至１８２３美元附近。
　
　　本周重點關注美國１０月耐用品訂單初值、歐洲和美國１１月製造業ＰＭＩ，另外留意美聯
儲１０月會議紀要。《六福金融分析師　黃威》
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS23/11/2020
【FOCUS】嚴懲「行為性」逃廢債　中央冷待地方逼宮
開市Good Morning23/11/2020
《開市Good Morning》溫傑：欠投資經驗者勿沾手期指
生財有道20/11/2020
Black Friday又至　網購用邊張信用卡最so?
財經熱話20/11/2020
《股市一周》新舊經濟資金輪炒　港股周升294點逼近7月初高位
中國故事20/11/2020
《神州經脈》LPR連７月持穩　華晨集團破產重整　滬指周漲2%
財經熱話20/11/2020
《嚟緊炒D乜》卜蜂國際(00043)逢低吸納　靜候業績及重組佳音
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 全港首個粉跑Pink Run.HK 2020 線上粉跑名額 (獨家最後十個名額)

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【etnet Bonus】賞 香港冬日美食節入場贈券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>