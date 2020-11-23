《金石為開－黃威》財政刺激難推進，黃金ＥＴＦ資金流出

《金石為開》市場過去一周仍在權衡疫情發展、疫苗研發及財政刺激等因素的影響。輝瑞和

Ｍｏｄｅｒｎａ的新冠疫苗有可能在年底獲得歐盟及美國的授權，惟普及注射仍需更長時間。而

秋冬季的到來令當前防疫面臨嚴峻考驗，美國財政刺激談判卻依然無進展，歐盟復甦基金計劃也

因匈牙利和波蘭的反對而停滯。上周股市由高位小幅回落，黃金同樣表現疲軟，ＥＴＦ資金持續

流出。金價震盪走低，全周累計下跌約１％。



輝瑞公布其新冠疫苗三期臨床試驗的最終分析顯示，輝瑞和ＢｉｏＮＴｅｃｈ聯合研發的候

選新冠疫苗ＢＮＴ１６２ｂ２顯示出９５％的有效性，並且不存在嚴重不良反應。輝瑞已在上周

五（２０日）向美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）申請新冠疫苗緊急使用授權，預計將在數周

內獲批。歐盟委員會主席亦表示，歐洲藥管局也在與ＦＤＡ保持聯繫，輝瑞和Ｍｏｄｅｒｎａ最

早可能會在今年１２月下旬獲得有條件行銷授權。疫苗的臨近令市場感到興奮，惟普及注射仍需

要較長的時間。而隨著秋冬季的到來，全球疫情再度惡化，歐美尤其嚴重。



當下的處境令市場不得不重新評估疫苗對經濟的影響，限制了股市的進一步上行。另一方面

，財政刺激卻遲遲難以落地。美國參眾兩院有關財政刺激的立場仍相差甚遠，特朗普政府退出談

判後，兩黨之間將花更多時間彌合分歧。美聯儲主席鮑威爾同意財長姆努欽，將於１２月３１日

授權到期後歸還疫情刺激法案中未使用的資金，也令投資者頗感不安。無獨有偶，歐盟復甦基金

計劃因匈牙利和波蘭的反對，同樣陷入停滯。



目前市場風險情緒尚偏樂觀，而財政刺激推出延緩，則已經令黃金多頭且戰且退。近一個月

ＥＴＦ資金轉為流出，導致金價表現乏力。金價上周一（１６日）反彈至保歷加通道中軌後逐漸

回落，仍處在低位震盪格局。隨著通道開口擴張，下軌支持已經下移至１８３８美元左右，低於

前低１８５０美元附近的支持。儘管短線的沽壓沒有進一步增強，但投資者不可掉以輕心。後續

黃金可能會面臨陰跌局面，有機會反覆下行至１８２３美元附近。



本周重點關注美國１０月耐用品訂單初值、歐洲和美國１１月製造業ＰＭＩ，另外留意美聯

儲１０月會議紀要。《六福金融分析師 黃威》



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

