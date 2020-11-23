《陶冬天下－陶冬》美國終止緊急救援安排，英倫尋求貿易談判突破

《陶冬天下》上周多數時間風險市場的焦點放在疫苗、疫情上，直至美國財政部要求停止部

分流動性緊急救援安排。美國和歐洲的新冠疫情繼續惡化，日本也出現狀況，全球受感染人數再

創新高，資金擔心全球經濟復甦前景，交易基調偏審慎，但是受到疫苗消息鼓舞，資產價格並未

表達出太悲觀的態度。星期四晚（１９日）美國財政部長努欽致信聯邦儲備局，要求停止部分股

災後設立的流動性提供安排，並要求將資金歸還給財政部。聯儲主席鮑威爾初時對此持反對立場

，不過之後態度放緩，市場擔心經濟復甦前景，全球股市上周多下跌。美國十年期國債利率從高

位輾轉回落，債券市場見資金流入。英國的脫歐談判仍處膠著，三大難點並未化解，英鎊匯率卻

因應美元弱勢而走高。由於個別公司信用債違約，中國的信用市場十分動盪，一級市場發行幾乎

中斷，但是高息率對海外資金具有誘惑，資金流入推動人民幣匯率上漲。在疫苗消息的鼓舞下，

美歐石油期貨價格價格紛紛回升。黃金則下跌，美元指數窄幅波動中下行。



美國財政部要求聯儲不再為若干流動性救援安排續期，並將資金歸還。努欽繼續支持短期流

動性計劃如商業票據、貨幣市場基金，但是要求終止購買公司債和市政債的操作，終止對中型企

業的借款安排和對資產抵押證券的支持。其實被終止的幾個流動性提供安排的利用率一直不理想

，遠遠沒有達到設計的上線，集資也可以通過正常市場渠道獲得，所以措施對實體經濟的衝擊應

該微乎其微。三四月股災已經過去，回收流動性無可厚非。不過此時此刻作出這個決定，人們不

禁懷疑是不是給拜登新政府「設坑」，畢竟回收流動性對資本市場的象徵意義還是重大的。在筆

者看來如果再發生流動性危機，政府隨時可以重新推出緊急流動性提供安排，所以對努欽措施不

必過度解讀。反而國會能否盡快推出新一輪財政刺激措施，對美國經濟和股市關係重大。目前市

場假定已經擱淺了的救援措施可以於１月份在新一屆國會通過，這對美國經濟的未來至關重要。

新一輪疫情在美國已經呈蔓延之勢，無論封不封城，對經濟的打擊都會很大，而部分民眾和企業

的現金流已經開始出現斷裂，緊急救援乃是燃眉之需。然而，新一屆國會是否可以放下黨爭，為

國家和社會作出應該做的事情，暫時並不清晰，下一任總統的確認越難產、糾紛越大，新一屆國

會繼續對立的機會就越大。兩黨選出來的國會領袖還是同一幫老人，新瓶裝舊酒能否出現魔術效

應需要拭目以待。



英國脫歐談判仍在掙扎中，但是時鐘卻在不停跳著。歐盟主席Ｕｒｓｕｌａ ｖｏｎ

ｄｅｒ Ｌｅｙｅｎ說，「經過許多周非常非常困難的談判，現在開始向前走了」。據了解，數

以百計的談判條款中大部分接近完成，但是三大分歧點仍嚴重，１）漁業邊境，２）企業補貼，

３）執法管制。其中任何一項無法達成共識，英國在明年１月１日便可能無協議脫勾，英國與歐

盟之間便以ＷＴＯ標準徵稅。英國曾經試圖援引加拿大模式促進談判，可是並不成功；近來約翰

遜講得較多的是澳洲模式，所謂澳洲模式就是被語言粉飾了的ＷＴＯ標準，問題是澳洲對歐貿易

量甚小，歐盟市場對英國產品卻是至關重要的。約翰遜已經成功將自己晉升為英國著名首相，因

為他搞成了英國脫歐，ＦＴ專欄作家將他列為與艾德禮、撒切爾齊名的英國戰後著名政治家，但

是他的脫歐舉動究竟為英國經濟帶來甚麼卻不清晰，一切取決於談判中誰先眨眼。英歐談判對手

之間的差別是，前者有一條死限，必須在年底之前談出結果，且看誰先眨眼。隨著甘明斯等脫歐

強硬派離開唐寧街十號，首相約翰遜有可能作出一些讓步，最快本周。



本周幾大看點，１）疫情、疫苗；２）圍繞美國選舉的爭拗；３）聯儲上月會議紀要，主要

看是否提到減少資產購買規模，估計暫時不提；４）英國脫歐談判有無突破性進展；５）關於

ＯＰＥＣ＋會議的減產言論。數據方面，預計美國消費者信心指數回落，預計歐洲ＰＭＩ明顯回

落，兩者均與疫情有關。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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