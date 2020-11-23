《日入而息》確診者獲政府發五千元津貼，美新增中資企業黑名單

《今天重點》﹡羅致光稱申請確診津貼需聲明因留院治理而收入減少

﹡本港增７３宗確診跳舞群組添５０宗，另逾７０宗初陽；許樹昌稱應盡快收

緊防疫措施，暫時關閉所有跳舞場地

﹡政府成立粵港澳大灣區發展辦公室，特首擔任主席

﹡傳恆大物業（０６６６６）獲足額認購

﹡恆指公司推出恆生科指短倉指數及恆生科指２倍槓桿指數

﹡傳美國列８９間中資企與軍方有關聯，禁獲取特定商品；美擬對軍方關聯中

企限制，外交部：違反自由市場原則



《即日市況》﹡疫情憂慮下新經股仍受捧，科指收漲９１點，恆指反覆上升３４點



《深滬股市》﹡滬綜指收升１﹒０９％企穩三千四，周期股爆發



《美元匯價》﹡歐元短線仍受制阻力區；歐元最新報１﹒１９０２╱０４，日圓最新報

１０３﹒７０╱７５



《公司業績》﹡石藥集團（０１０９３）首九月純利升２５％至３５億元人民幣，不派息

﹡美亨（０１８９７）半年純利２００５萬元，按年跌２﹒５％，派息１﹒６

仙

﹡同程藝龍（００７８０）第三季純利按年跌近１６％至約２﹒５億元人民幣

﹡有利集團（００４０６）中期純利按年升近１０倍，派中期息１仙

﹡包浩斯國際（００４８３）擬派特別股息，每股１２港仙

﹡華新手袋（０２６８３）中期純利按年跌９７﹒８％，不派息



《公司資訊》﹡工銀亞洲表示受惠新股熱，「銀證轉帳」服務客戶增五成

﹡中昌國際（００８５９）附屬鎮江天工獲撤回民事申索

﹡中銀人壽與卓健醫療合作開設網店，提供醫療健康服務

﹡鄭志剛稱新世界（０００１７）全年２００億元售樓目標提早完成；新世界

航天城項目命名１１ ＳＫＩＥＳ，總投資額料達２００億

﹡合景悠活（０３９１３）超額配股權未獲行使

﹡安聯投資與宏利就香港強積金業務締結策略聯盟

﹡河北建設（０１７２７）中標保定市裝配式建築項目

﹡長和（００００１）持ＡｌｉｐａｙＨＫ股權攤薄至四成，失最終決策權

﹡阿里（０９９８８）張勇稱積極學習和響應國家政策和法規，建設更健康平

台經濟

﹡裕勤控股（０２１１０）今日開招，入場費２７２７元

﹡華虹半導體（０１３４７）斥資９６００萬元人民幣與控股股東組集成電路

合營

﹡匯豐表示財富管理業務具韌性，年初至今證券業務升１﹒３８倍；匯豐料高

資產淨值客戶將推動香港財富業務增長

﹡資本策略（００４９７）料豪宅市場明年逆轉，將推５盤

﹡遠洋集團（０３３７７）遠洋服務通過上市聆訊

﹡中國抗體（０３６８１）內地總部建設正式開工

﹡證監會表示榮豐聯合控股（０３６８３）股權高度集中

﹡粵豐環保（０１３８１）獲授總額３﹒９億港元定期貸款融資

﹡盛業資本（０６０６９）附屬出售應收帳款，涉７９８０萬元人民幣

﹡海普瑞（０９９８９）Ｈ股將被新納入富時全球股票指數系列

﹡中信建投証券（０６０６６）北京國管中心進一步承諾不主動轉讓北京金控

股權



《國企紅籌》﹡中證監就華晨汽車（０１１１４）涉嫌違反信息披露法律並展開調查

﹡聯想（００９９２）冀數據中心業務晉身全球前三名

﹡華潤置地（０１１０９）每持１３０股可認購１股華潤萬象生活預留股份



《神州民企》﹡長興國際（００２３８）未償還逾５２５萬債務遭申請清盤，續停牌

﹡賽晶科技（００５８０）旗下Ａｓｔｒｏｌ成西門子公司戰略供應商

﹡中天國際（０２３７９）訂１１份租賃協議，每年租金３１１０萬元人民幣



《中國要聞》﹡江西將商品房預售資金列入監管，房價全款存專用帳戶

﹡人民日報評直播帶貨引發亂象，行業需適時「除除草」

﹡中國即將發射嫦娥五號，成為第三個從月球採樣的國家

﹡互聯網大會烏鎮開幕，習近平賀信：打造網絡安全新局

﹡富時羅素最新季度評審：無Ａ股剔除，納入國聯證券

﹡銀保監表示區域保險代理機構最低註冊資本調整為２０００萬

﹡上海到２０２２年底將繼續給予新能源車免費專用牌照

﹡十月抖音及ＴｉｋＴｏｋ位列全球移動應用下載榜冠軍

﹡傳美國一名少將低調訪台，外交部稱將做適當必要反應

﹡中國發布年內最後一批成品油出口配額，總規模超去年

﹡國壽資本就持有型不動產設策略基金，規模９０億元人民幣

﹡人行４００億逆回購利率持平，淨投放４００億

﹡美擬對軍方關聯中企限制，外交部表示違反自由市場原則

﹡傳美國列８９間中資企與軍方有關聯，禁獲取特定商品

﹡廣州期貨交易所已獲國務院批准籌建，有望年內掛牌

﹡被傳申請直銷銀行招兵買馬，拼多多表示從未申請過

﹡美國國安顧問要求越南遏制中國出口轉運以免被徵稅

﹡中證報表示打破債市剛性兌付大勢所趨，將繼續加強監管

﹡農業銀行表示信用債佔比很小，整體信用資質較好

﹡稱將確保公開市場債務不違約，冀中能源存續債全線飆

﹡據報永煤控股擬償還５０％本金，剩餘展期２７０天；永煤今舉行違約債持

有人會議，審議先行兌付五成本金

﹡上海出台農險業務經營條件管理實施細則

﹡百信銀行增資擴股方案獲批，中信行持股佔６５﹒７％

﹡中基協表示１０月證券期貨機構私募資管業務環比略降



《寶島快訊》﹡台股大幅收升１﹒２％報１３８７８點，創歷史新高



《其他消息》﹡政府成立粵港澳大灣區發展辦公室，特首擔任主席

﹡陳茂波稱虛擬資產發展前提是不可影響香港金融穩定

﹡葉劉淑儀稱下屆特首要有視死如歸決心

﹡包圍警總案，黃之鋒等三人認罪還押等候下周判刑

﹡包圍警總案開審，黃之鋒料有機會直接還押但決不放棄

﹡懲教署表示黃之鋒言論打擊懲教員誠信，交執法部門跟進

﹡李宇軒寫信籲家人收手，妹：不會放棄營救１２人

﹡大律師公會譴責針對司法人員的非理性攻擊

﹡區議會民主派代表：議會運作相當困難

﹡油塘蔚藍東岸加推１４０伙，售價５６３萬起

﹡富時羅素最新季度評審：無Ａ股剔除，納入國聯證券

﹡深股通額度全日用４４﹒６億元；滬股通額度用近７８億，陸股通淨流入逾

百億半個月多

﹡新交所下月將推恆生科技指數ＥＴＦ

﹡天星銀行推６０日免息免供還款假期



《新冠肺炎》﹡本港增７３宗確診跳舞群組添５０宗，另逾７０宗初陽

﹡醫管局表示周三重開亞博館社區治療中心接收病人

﹡羅致光稱申請確診津貼需聲明因留院治理而收入減少

﹡「回港易」今日起實施，市民稱過程順利

﹡上海自上周五起新增五例本地新冠確診病例

﹡上海浦東祝橋鎮營前村明起調整為低風險地區

﹡上海機場集團表示安排高風險人員進行新冠疫苗應急接種

﹡何栢良料跳舞群組破百宗，建議向相關人士發家居令

﹡房屋署一名園藝參事確診，工作地點何文田房委會總部

﹡阿斯利康疫苗最高有效率達９０％，平均有效率７０％

﹡政府今日起為荃灣、西貢及大埔區市民提供免費檢測

﹡許樹昌稱應盡快收緊防疫措施，暫時關閉所有跳舞場地

﹡陳肇始稱４社區檢測中心將視乎需要延長服務時間

﹡無綫電視一名女會計文員確診，約３０名同事已檢測

﹡謝玲玲證實確診正接受治療，曾接觸「跳舞群組」朋友

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