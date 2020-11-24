《華爾街內望》美股受疫苗憧憬提振走高，道指收漲３２７點

《經濟通通訊社２４日專訊》市場對新冠肺炎疫苗的憧憬提振能源和工業等周期股，美股周

一（２３日）在交投震盪中走高。

道指漲３２７點或１﹒１２％，報２９５９１點。標指漲２０點或０﹒５６％，報３５７７

點。納指漲２５點或０﹒２２％，報１１８８０點。

阿斯利康表示其疫苗的有效性可能高達９０％，而美國衛生監管部門可能會在下月中旬批准

輝瑞的疫苗分配，不過新的防疫封鎖措施抑制市場情緒。

財長努欽上周宣布計劃結束聯儲局的部分疫情緊急貸款計劃後，對於出台更多貨幣刺激措施

的憧憬亦減弱。而據《華爾街日報》報道指，美國下屆總統拜登計劃提名前聯儲局主席耶倫擔任

下任財長。

里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示在未來幾個月疫苗可以廣泛獲得接種前，如果沒有更多

華府援助提供支持，許多家庭可能會陷入困境。

而隨著周四（２６日）的感恩節假期臨近，預計交易量將較平淡。

板塊方面，標普能源指數漲７﹒９％，工業指數、金融指數分別漲超１％，最新數據顯示，

美國本月企業活動增速創逾五年來最快。

個股方面，蘋果、Ｎｅｔｆｌｉｘ等科技股下跌，市場資金輪動，並撤出今年年初已被視為

安全押注的個股。不過特斯拉仍漲６﹒５８％，逼近５０００億美元市值，該股下月將被納入標

指。

指標十年期國債收益率升２﹒６個基點，報０﹒８５５３％。（ａｌ）

