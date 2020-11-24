《出旗制勝－麥穎儀》小米今發業績，吼購１７４１０沽２６５０１

《出旗制勝》恆指周一（２３日）走勢反覆，全日高開超過２００點後衝高回落，中段一度

倒跌，但臨近收市又能轉跌為升３５點，收報２６４８６點大市成交金額１５２０億。雖然大市

表現平平，但新經濟股版塊及新能源汽車股版塊表現突出，而科技股當中表現較好的，有小米

（０１８１０）升８﹒０％，網易（０９９９９）升４﹒７％及阿里（０９９８８）升４﹒４％

，新能源汽車版塊則以比亞迪（０１２１１）升８﹒６％表現最為搶眼。

小米將於今日（２４日）公布業績，股價連升４個交易日後，昨日於業績公布前破頂見歷史

高位，中段最多曾升近９％，收市報２７﹒６元，成交額急增７２％至９６﹒８億元，成為恆指

成份股中成交額排名前三的股份。港股通資金連續２個交易日流入追捧，有大行預期小米第三季

經調整淨利潤能按年及按季升１３％及１７％，亦有大行上調小米今明兩年的智能手機付運預測

。繼續看好，或可留意小米購１７４１０，行使價３１﹒８８元，實際槓桿４﹒２倍，引伸波幅

５９﹒５３％，換股比率１０兌１，２０２１年０４月２９日到期。

從技術走勢上看，小米１４日ＲＳＩ亦逼近超買水平，如認為其股價短期遇高位出貨的下行

壓力，欲以認沽證輪部署淡倉的投資者，或可留意小米沽２６５０１，行使價２２﹒８８元，實

際槓桿５﹒４倍，引伸波幅５６﹒３１％，換股比率１０兌１，２０２１年０３月０４日到期。

新能源汽車股繼續熱炒，比亞迪昨日升８﹒６％，見１０日以來的高位。早前，國內出台穩

定及提振內地汽車需求措施，公布開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，有大行認為政策措施對內地

汽車行業銷售有利，預料內地汽車業明年上半年銷售增長將加速至最多２０％。投資者若繼續憧

憬電車普及化帶來的換車潮及比亞迪與滴滴出行的合作，看好，或可留意比亞迪購１６９８０，

行使價２３８﹒３８元，實際槓桿３﹒２倍，引伸波幅７１﹒０３％，換股比率１００兌１，

２０２１年０５月１１日到期。相反看淡則可留意比亞迪沽１５８２９，行使價１６０元，實際

槓桿２﹒２倍，引伸波幅８５﹒４２％，換股比率１００兌１，２０２１年０５月０５日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

