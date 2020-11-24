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即市新聞

24/11/2020 07:50

《匯市走勢》美國經濟數據強勁，美元從近三個月低位反彈

　　《經濟通通訊社２４日專訊》最新數據顯示本月美國企業活動以逾五年來最快速度擴張，且
美元指數觸及強勁技術支持位置，美元周一（２３日）從近三個月低位反彈。
　　美元指數漲０﹒１８％至９２﹒４８２，盤中曾一度跌至９２﹒０１３，創９月以來最低。
歐元兌美元跌０﹒１１％至１﹒１８４６。美元兌日圓升０﹒６６％至１０４﹒２。
　　英鎊兌美元漲０﹒２９％，報１﹒３３２２美元，市場對疫苗的情緒樂觀，加上投資者押注
英國和歐盟可將達成脫歐貿易協議。
　　美國１１月Ｍａｒｋｉｔ製造業和服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）均超市場預期，反映企
業活動快速擴張。
　　阿斯利康表示其疫苗的有效性可能高達９０％，而美國衛生監管部門可能會在下月中旬批准
輝瑞的疫苗分配，不過新的防疫封鎖措施抑制市場情緒。
　　另外據《華爾街日報》報道指，美國下屆總統拜登計劃提名前聯儲局主席耶倫擔任下任財長
。（ａｌ）

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