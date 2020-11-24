中手游（００３０２）折讓約一成配股，淨籌５﹒３７億元

《經濟通通訊社２４日專訊》中手游（００３０２）公布，公司以先舊後新方式配售１﹒８

億股，相當於擴大後已發行股本約７﹒１７％，配售價為３﹒０２元，較昨日收市價３﹒３５元

折讓約９﹒８５％。

中手游是次配股集資淨額約５﹒３６７８億元，董事認為配股可為公司籌集資金，同時擴大

其股東及資本基礎的機會，將加強集團的財務狀況，並為集團提供營運資金。公司暫無就使用集

資所得以特定收購或投資目標。（ｐｌ）

