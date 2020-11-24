《專家之言－黃文傑》疫苗憧憬下，傳統經濟股短期內跑贏新經濟股

《專家之言》美國總統大選仍存在變數的同時，幾大藥廠宣布疫苗研發差不多到了成功的階

段，只差何時批准應用而已。市場資金大舉轉移，從新興經濟轉回傳統經濟中。且看，從１１月

初至今，代表傳統經濟的道瓊斯指數跑贏代表新經濟的納斯達克指數。自３月起，納指遙遙領先

，６月便成功突破疫情爆發前的水平，反之道指卻仍在苦苦掙扎中。唯近來情況有所改變，納指

仍在三頂的格局中徘徊，反之道指則終於突破了疫情爆發前的水平，成功創出歷史新高。



＊疫苗憧憬將令資金轉馬＊



不難理解，歐美等多國疫情嚴重，傳統經濟大受打擊，不少行業只能靠著政府的援助苦苦吊

命。反之，人民足不出戶，新型經濟卻大大受惠。因此，新型經濟股票一直受到追捧，估值不斷

拉高，而傳統經濟股票的估值則十分的落後，因此疫苗落實成功，資金自然大有誘因轉馬。且看

，筆者以兩隻ＥＴＦ做對比，一隻是ＶＵＧ（Ｖａｎｇｕａｒｄ Ｇｒｏｗｔｈ ＥＴＦ），一

隻則是ＶＴＶ（Ｖａｎｇｕａｒｄ Ｖａｌｕｅ ＥＴＦ），一如其名，前者集中投資在增長股

上，後者則是在價值股上。筆者簡單的以前者除以後者，得出的數字在２０１５年至２０１９年

間一直也徘徊於１﹒２倍至１﹒５倍的水平，直至今年開始，增長股大幅跑上，此一數字直線攀

升，最高時曾升至逾２﹒２倍的水平。不過，數字最近明顯回吐，甚至跌穿了其５０天平均線，

在疫苗的憧憬下，不排除是趨勢出現改變，價值型股票或會在短期內保持跑贏增長型股票。



＊持續放水進一步推高股票價格＊



各地央行持續放水，聯儲局、歐央行、日央行及中國人民銀行四大央行的資產負債表規模總

合已逾２７萬億美元之鉅，日央行及歐央行放水一往無前，聯儲局在第二季大水漫灌後稍有歇息

，不過踏入第四季後又再從新進發，至於人民銀行一直控制資產規模，不過最近也出現了明顯增

幅。一直以來，央行資產負債表規模與股市悉悉相關，因此央行只要一天保持放水，即使市場仍

有眾多的不確定性如美國總統大選，又或疫情再度爆發等等，股市或會出現整固，但應不會出現

有如今年３月般的大跌。另一邊廂，在極低息的環境下，負利率的債券規模在３月後急速上升，

最新的數字是超逾１７萬億美元，當中多集中在成熟國家主權債券及高評級的企業債券上，這些

債券估值極其昂貴，老實說再往上的空間真的十分有限，筆者估計部分停拍在這裡的資金會流去

股票市場，進一步推高股票價格，而部分資金則會轉投至高息債券或新興市場債券市場等。

還是那句話，在流動性極其充足的情況下，不持貨的風險並不比大跌的風險來得要低。

《高富金融集團投資研究部 黃文傑》

