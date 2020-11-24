《盤後部署》疫情消息市場漸適應，港股短期２６０００料有支持

《經濟通通訊社２４日專訊》英國牛津大學與阿斯利康宣布其疫苗有效最高可達９０％，並

聲稱最快下個月於美國分配疫苗，美股隔晚（２３日）反彈，帶動港股今早高開１４４點報

２６６３０點，已為全日最高位，惟滬深市個別發展，港股高開低走，曾倒跌低見２６４０９點

。午後，宣布開發滬深港通交易結算加速平台ＨＫＥＸ Ｓｙｎａｐｓｅ的港交所

（００３８８）升幅擴大，加上市傳港府撤銷向非住宅物業徵收雙倍印花稅，地產股造好，帶動

港股回升。最終港股報收２６５８８點，升１０２點或升０﹒３９％，主板成交１４３２﹒４２

億元。國企指數報１０６１２點，跌５３點或跌０﹒５１％。恆生科技指數報８１０７點，升

１８點或升０﹒２３％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３４０２點，跌１１點或跌０﹒３４％，成交３５９５﹒０６億

元人民幣。深證成份指數報１３９０２點，跌５２點或跌０﹒３８％，成交４７０７﹒９５億元

人民幣。



＊高盛降美國季度經濟增長預期＊



高盛昨日下調美國經濟今年四季度及明年一季度的增長預期，該行稱新冠疫情迅速和廣泛復

燃。該行將美國四季度ＧＤＰ增長預期從此前的４﹒５％下調至３﹒５％，並將明年一季度增長

預期從此前的３﹒５％下調至１％。高盛首席經濟學家Ｊａｎ Ｈａｔｚｉｕｓ為首的團隊在報

告中表示，新一波疫情及新的封鎖措施，拖累原已疲軟的經濟復甦；在各種高頻率的消費活動指

標顯示，經濟放緩與國家公共衛生狀況惡化同步。

另外，高盛預計美國國會應當批准約１萬億美元的財政刺激計劃，並將在２０２１年支出其

中的大多數。但現在高盛表示，２０２１年將出台的財政刺激法案金額可能只有７０００億美元

。高盛指出，在國會分裂的情況下，將花費更多時間通過立法，且拖延時間愈長，財政刺激措施

的規模可能會愈小。



＊建議加倉舊經濟股，減少科技股比重＊



港美兩大市場主要指數包括恆指、標普５００及ＭＳＣＩ即將換馬，部分大型成分股料受相

關被動買賣盤影響而受壓。其實，港股市底非差，不少中小型股走勢頗佳，故筆者對後市偏向樂

觀，料將再炒生活正常化、經濟復甦主題。疫苗正面消息陸續出現，港視（０１１３７）「宅經

濟概念」在疫情第四波只炒起一日便無以為繼，故相信市場逐漸適應疫情帶來影響。另外，本地

地產及收租股未再見大調整，普遍「跌唔落」。再者，本日港交所有突破橫行區之勢，是否代表

利好後市信號出現，亦值得大家留意。總而言之，後市向好機會較大，港股短期二萬六料有支持

。

筆者建議，投資者不妨現時趁機平衡組合，可加倉舊經濟股份，如銀行、保險、地產、基建

、內地券商股；同時減少科技股比重，以免在下一次板塊輪動時再被市場「摑多兩巴」。

（ｋｓ）

