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24/11/2020 17:27

《台股攻略－馮偉明》挑戰萬四點遇阻力，台股今日跌７０點收市

　　《台股攻略》台股今早（２４日）承接美股昨晚（２３日）升勢，曾再創新高升至
１３９５１點，惟高位再遇壓，中段轉勢下跌。加權指數最終收１３８０７點，跌７０點，成交
金額為新台幣２６３２億元。
　　蘋概股今日全面下跌。台積電今早曾升至新台幣５００元，及後調頭向下，收新台幣４９２
元，跌新台幣４﹒５０元。大立光開市後股價反覆向下，收新台幣３，３７０元，跌新台幣３０
元，失守新台幣３４００元關口。鴻海收新台幣８２元，跌新台幣０﹒９０元。聯電ＡＤＲ昨晚
於美股市場狂升２０％，今日於正股市場維持升勢，聯電開市早段曾升至新台幣３９﹒３０元，
再創１８年以來新高，但中段遇壓，升幅由超過７％收窄至４﹒９％，收新台幣３８﹒１５元。
傳產股方面，台塑四寶今日普遍下跌。台塑、台化及南亞約下跌１％，而台塑化則微升
０﹒１１％。金融股方面，富邦金及兆豐金下跌超過１％。被動元件股因受明年加價消息刺激而
造好，國巨升近５％，蜜望實及華容升至漲停，而凱美、大毅、禾伸堂、興勤及聚鼎亦升勢凌厲

　　近期台股挑戰萬四點屢次受阻，建議投資者多留意第四季業績展望較佳之股票作部署。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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