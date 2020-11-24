《談國論企－黎偉成》油氣煤電１０月份增產挺經濟

《談國論企》中國規模以上的原油、天然氣、電力甚至原煤等能源企業，於２０２０年１０

月份同比全面增產，顯示新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情防控達效，使復工復產復商復市促內

需逐步轉殷，確認經濟納入復甦軌道。中國且由自力更生提升至自主創新的新階段，經濟穩中有

進發展乃毫無疑問之事，料四季度情況或會更為理想。



＊油價低增產量進口加工天然氣皆增加＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２０年１０月份能源生產情況》的資料，規模以上能源

工業生產中的四個大項的生產和進口情況，續有不同程度改善：

惹人注目的，當然是（一）原油的生產與進口穩快增長，其中（Ｉ）原油的生產於２０２０

年１０月份１４１﹒４萬噸的同比增長１﹒４％，無疑較９月份１６１０萬噸的增２﹒４％和８

月份１６６５萬噸增的２﹒３％的幅度有所放緩，但仍遠高於７月份１６４６萬噸的０﹒６％升

幅。此使油產於２０２０年１－１０月份累計產量１﹒６億噸的同比增長，持平於１－９月份之

１﹒７％，相對１－８月份１﹒３億噸的１﹒５％高０﹒２個百分點。

原油生產於四季度保持三季度及二季度的穩升之況，甚至有進一步改善，乃因（ｉ）中國自

３月起就控疫取得預期良性成效的復工復產復商復市，促國內生產總值ＧＤＰ於三季度增

４﹒９％，較加上二季度增３﹒２％，為連續兩個季度的上升，而數據顯經濟於１０月份有穩步

提升，確認經濟在技術上納入復甦軌道，更相對於以美國為主的世界主要國家的經濟發展和表現

為優勝。

尤其是（ｉｉ）油價即使在過去幾個月有所反彈，還是處於較為便宜水平，中國增加油產顯

對原油需求甚殷：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２０年１０月３１日每桶３６﹒３３美元，較

９月３０日的４０﹒３美元回落９﹒９％，相對於２０１９年１０月３１日每桶價５９﹒３美元

，同比回落２２﹒９７美元或３９﹒７％，便可見中國的經濟預期發展是相對良性和正面的。

即使（ＩＩ）進口原油於２０２０年１０月份所達４２５６萬噸的同比下跌６﹒５％，扭轉

過去５個月之增，因近期進口的數量與增幅皆相當可觀，得作出適度的調節：９月份進口原油

４８４８萬噸增１７﹒６％、８月份４７４８萬噸增１２﹒６％、７月份５１２９萬噸增２５％

、６月份５，３１８萬噸增３４﹒４％和５月份４７９７萬噸升１９﹒２％，而４月份回落

７﹒５％，惟１－１０月份的進口量累計４﹒６億噸，同比仍上１０﹒６％。進口原油上半年升

９﹒９％和一季季度增５％。

和（ＩＩＩ）加工原油，續保穩增，於２０２０年１０月份達５，９８２萬噸的同比增長２

﹒６％，比９月份５７３５萬噸所增１﹒３％高１﹒３個百分點，較８月５９４７萬噸的

９﹒２％升幅為低，惟１－１０月份累計達５﹒６億噸同比增２﹒９％，而１－６月份３﹒２億

噸增０﹒６％，和１－３月份則減４﹒６％。

至於（二）天然氣，亦有相對較快的增長：（１）產量於２０２０年１０月份達１６３億立

方米同比增長１１﹒９％，明顯高於９月份１４６億立方米所增７﹒６％和８月份１４２億立方

米增３﹒７％，使１－１０月份累計１，５３４億立方米同比增９％。

和進口天然氣於１０月份達７５３萬噸同比增長１５﹒５％，比９月份８６６萬噸的

５﹒５％升幅高９﹒５個百分點，更低高於８月份９３６萬噸所增的１２﹒３％，使前１０個月

累計８１２６萬噸增４﹒７％，市場對天然氣的需求有所增加。

國家最近多年政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是發展和耗用的重點，產量速增，

顯政策取得預期良性成效。



＊油氣電煤增產乃供未來耗用當屬佳兆＊



再看（三）電力行業，發電量於２０２０年１０月份達６０９４億千瓦時同比增長４﹒６％

，低於９月份的５﹒３％和８月份的６﹒８％升幅，卻高於７月份６８０１億千瓦時的１﹒９％

，使１－１０月份累計發電量６﹒萬億千瓦時同比增長即使只為１﹒４％，比９月份的０﹒９％

要高，成三連升，其中水力發電增２５﹒４％、風力增１４﹒７％，太陽能升８﹒１％，但火力

發電減１﹒５％，而核電減０﹒３％。

至於（四）原煤，生產有所回穩，產量在２０２０年１０月份達３﹒４億噸同比增１﹒４％

，扭轉９月份３﹒３億噸減０﹒９％和８月份３﹒３萬億噸減０﹒１％、７月份達３﹒２億噸減

３﹒７％之況，使１－１０月份累計３１﹒３億噸同比增０﹒１％，止１－９月份減４﹒４％。

能源的生產、加工和進口，皆屬「前瞻性」的供作將會使用者，油氣電煤之增，有良好啟示性，

不言而喻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

