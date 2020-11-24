《異動股》中手游（３０２）低開逾９％，折讓一成配售１﹒８億股

《經濟通通訊社２４日專訊》中手游（００３０２）現價跌９﹒２５％，報３﹒０４元，跌

穿全數均線。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒５９％。該股成交約１﹒８３億股，

主動買盤７４％，涉資５﹒５３億元。

中手游公布，公司以先舊後新方式配售１﹒８億股，相當於擴大後已發行股本約７﹒１７％

，配售價為３﹒０２元，較昨日收市價３﹒３５元折讓約９﹒８５％。

中手游是次配股集資淨額約５﹒３６７８億元，董事認為配股可為公司籌集資金，同時擴大

其股東及資本基礎的機會，將加強集團的財務狀況，並為集團提供營運資金。公司暫無就使用集

資所得以特定收購或投資目標。

現時，恆生指數報２６６３０點，升１４４點或升０﹒５４％，主板成交４９﹒７２億元。

國企指數報１０７０９點，升４３點或升０﹒４１％。恆生科技指數報８１８６點，升９７點或

升１﹒２０％。

即月期指新報２６５０７點，升１０點，低水１２３點。即月國指期貨報１０６５３點，跌

６點，低水５７點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中手游（００３０２） ３﹒０４元 跌９﹒２５％

網易 （０９９９９） １５２﹒００元 升２﹒３６％

金蝶 （００２６８） ２６﹒５０元 升１﹒９２％

金軟 （０３８８８） ４０﹒５０元 升０﹒７５％

心動 （０２４００） ３５﹒００元 升０﹒４３％

騰訊 （００７００） ５８７﹒００元 升０﹒１７％

網龍 （００７７７） １７﹒２８元 升０﹒１２％

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（ｐｌ）

