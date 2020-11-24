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24/11/2020 09:26

《異動股》比亞迪開升逾６％破頂，隔晚多隻新能源車中概股創新高

　　《經濟通通訊社２４日專訊》比亞迪股份（０１２１１）Ｈ股現價升６﹒３６％，報２１０
﹒８元破頂；成交約９５萬股，涉資２﹒００億元。
　　Ａ股（深：００２５９４）現價１９１﹒７７元人民幣，升７﹒５７元人民幣，或升４﹒１
１％，成交２﹒２２億元人民幣，涉及１１６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７﹒３４％。
　　隔晚美股造好，中概股以新能源車板塊表現最好，小鵬汽車急升３４％；理想汽車升一成四
；蔚來升１２﹒５％，均創新高。
　　其他汽車股同樣有追捧，吉利汽車（００１７５）升２﹒１４％，報２３﹒９元；東風集團
（００４８９）升１﹒４％，報８﹒６９元。
　　現時，恆生指數報２６６３０，升１４４點或升０﹒５４％，主板成交４９﹒７２億元。國
企指數報１０７０９，升４３點或升０﹒４１％。
　　上證綜合指數報３４０７，跌７點或跌０﹒２１％，成交３８﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１３９５８，升２點或升０﹒０２％，成交４０﹒６２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪　（０１２１１）　２１０﹒８０元　　　升６﹒３６％
　　吉利汽車（００１７５）　　２３﹒９０元　　　升２﹒１４％
　　東風集團（００４８９）　　　８﹒６９元　　　升１﹒４０％
　　華晨中國（０１１１４）　　　７﹒４０元　　　升０﹒５４％
　　北京汽車（０１９５８）　　　３﹒１０元　　　升０﹒６５％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　９﹒５８元　　　升１﹒０５％
　　長城汽車（０２３３３）　　１６﹒３６元　　　升１﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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