《異動股》比亞迪開升逾６％破頂，隔晚多隻新能源車中概股創新高

《經濟通通訊社２４日專訊》比亞迪股份（０１２１１）Ｈ股現價升６﹒３６％，報２１０

﹒８元破頂；成交約９５萬股，涉資２﹒００億元。

Ａ股（深：００２５９４）現價１９１﹒７７元人民幣，升７﹒５７元人民幣，或升４﹒１

１％，成交２﹒２２億元人民幣，涉及１１６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７﹒３４％。

隔晚美股造好，中概股以新能源車板塊表現最好，小鵬汽車急升３４％；理想汽車升一成四

；蔚來升１２﹒５％，均創新高。

其他汽車股同樣有追捧，吉利汽車（００１７５）升２﹒１４％，報２３﹒９元；東風集團

（００４８９）升１﹒４％，報８﹒６９元。

現時，恆生指數報２６６３０，升１４４點或升０﹒５４％，主板成交４９﹒７２億元。國

企指數報１０７０９，升４３點或升０﹒４１％。

上證綜合指數報３４０７，跌７點或跌０﹒２１％，成交３８﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１３９５８，升２點或升０﹒０２％，成交４０﹒６２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪 （０１２１１） ２１０﹒８０元 升６﹒３６％

吉利汽車（００１７５） ２３﹒９０元 升２﹒１４％

東風集團（００４８９） ８﹒６９元 升１﹒４０％

華晨中國（０１１１４） ７﹒４０元 升０﹒５４％

北京汽車（０１９５８） ３﹒１０元 升０﹒６５％

廣汽集團（０２２３８） ９﹒５８元 升１﹒０５％

長城汽車（０２３３３） １６﹒３６元 升１﹒１１％

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（ｃａ）

