《美元走勢－羅明立》美匯料於９１﹒７５至９３﹒２５整固

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒６５ １０４﹒３４ １０４﹒４４

歐元╱美元 １﹒１８５７ １﹒１８３８ １﹒１８５０

英鎊╱美元 １﹒３３５０ １﹒３３１８ １﹒３３４５

美元╱瑞郎 ０﹒９１２９ ０﹒９１１３ ０﹒９１１９

美元╱港元 ７﹒７５２３ ７﹒７５１１ ７﹒７５１６

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《美元走勢》美國１１月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值升至５６﹒７，

高於預期的５３，亦較１０月份上升３﹒３點，創下５年以來最大增幅。期內，服務業ＰＭＩ初

值升至５７﹒７，高於前月的５６﹒９；而綜合ＰＭＩ則由５６﹒３升至５７﹒９。市場憧憬新

冠疫苗推出，樂觀氣氛帶動美股上漲，美匯指數走勢先跌后反彈，非美貨幣高位有獲利回吐。

美國財政部回收美聯儲抗疫資金，反映特朗普政府代表的共和黨傾向嚴格控制紓困開支，與

民主黨大幅擴大財政開支的取態分歧。雖然，民主黨的拜登很可能於下一屆執政，不過估計國會

參議院由共和黨控制，令新政府施政受到制衡，不利刺激措施推行，估計後市美匯指數先行於

９１﹒７５至９３﹒２５整固。



＊英鎊只宜低位吸納＊



英國傳媒引述消息指，英國首相約翰遜計劃本周聯絡歐盟委員會主席馮德萊恩，嘗試盡最後

努力，達成脫歐協議。現時雙方談判主要爭議在於國家補貼標準如何確保兩地企業公平競爭，以

及未來歐盟漁船進入英國海域捕魚的安排等。市場期望在歐盟設定下周二（１日）的終極限期達

成協議，加上憧憬新疫苗有望最快於下周推出給市民接種，支持英鎊升近１﹒３４２０的阻力，

只宜低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４０ １﹒１９６０ １﹒１７９０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２８０ １﹒３４００ １﹒３２４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

