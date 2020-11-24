【新冠肺炎】美英德國民最快１２月初打疫苗

新冠疫苗研發不斷取得突破，多款疫苗證實能有效協助人體抵禦新冠病毒，美國、英國及德
國的國民１２月初有望首先接種疫苗。
英國《電訊報》報道，英國監管當局或在本周開綠燈，批准使用美國藥廠輝瑞
（Ｐｆｉｚｅｒ）及德國生物科技公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作研發的新冠疫苗。報道指，英國國
民保健署（ＮＨＳ）已獲通報，要在１２月１日前準備接種安排。《香港經濟日報》
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