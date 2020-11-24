《本港樓市》兩市區新盤加推１７６伙，疫市吸客

第四波疫情下，已開價的新盤積極推售，兩九龍市區盤昨（２３日）同日加推，合共涉及
１７６伙。尖沙咀本木折實６２６﹒７萬元入場，個別加價２％，本周五（２７日）開售６８伙
；油塘蔚藍東岸原價加推１４０伙，折實５６３﹒５萬元入場。《香港經濟日報》
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