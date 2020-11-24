港交所擬推ＨＫＥＸ　ＳＹＮＡＰＳＥ平台，加快滬深港通結算流程

《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）公布，開發滬深港通交易結算加速平台

ＨＫＥＸ Ｓｙｎａｐｓｅ（Ｓｙｎａｐｓｅ），進一步提高滬深港通交易結算效率。

港交所指，Ｓｙｎａｐｓｅ將利用ＤＡＭＬ智能合約簡化滬深港通北向交易的交易後工作流

程，以透明、安全和可靠的方式提高市場參與者的結算效率和結算能力，旨在幫助資產管理機構

、證券經紀、全球及本地託管機構和結算參與者，更加高效地處理不斷增長的滬深港通交易量帶

來的結算工作。Ｓｙｎａｐｓｅ將幫助參與滬深港通北向交易的國際機構投資者更好地管理跨時

區交易後流程，尤其是方便它們滿足內地證券市場的Ｔ＋０結算周期要求。

集團將與美國證券存管結算公司（ＤＴＣＣ）合作，將Ｓｙｎａｐｓｅ與ＤＴＣＣ的機構交

易處理（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｅ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）服務連接，全球

投資者和港交所參與者在Ｓｙｎａｐｓｅ平台上既可利用ＤＴＣＣ綜合分倉匹配平台服務，又可

實現交易確認和結算通知流程的自動化。集團選擇Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｅｔ為

Ｓｙｎａｐｓｅ的項目開發商。

Ｓｙｎａｐｓｅ是一項可選服務，預計２０２１年開始邀請用戶進行測試，２０２２年第一

季度正式投入使用。Ｓｙｎａｐｓｅ推出後，將通過ＤＴＣＣ的機構交易處理服務提高滬深港通

北向交易的全球影響力，有望進一步推動中國內地Ａ股市場的對外開放。（ｓｋ）

