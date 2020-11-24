【施政前瞻】萊坊料若放寬按揭助釋放供應，工商舖「撤辣」增交投

《經濟通通訊社記者黃和美２４日報道》新一份《施政報告》將於明日（２５日）出爐，市

傳政府有意放寬按揭成數，樓價１００１萬至１５００萬元，可借七成按揭。萊坊執行董事林浩

文相信，政府再度放寬按揭成數不會令樓市出現炒風，原因是在現時經濟的情況下，除非是有固

定收入的高收入中產，才可通過銀行的要求及壓力測試，認為措施反而有助樓轉樓，釋放二手供

應。



＊萊坊：市場購買力集中千萬元以下中小型單位，料措施對樓價難有重大影響＊



他解釋，放寬按揭成數並非鼓勵市民在經濟差及失業率高企的環境下盲目置業，除非是一手

樓的「呼吸Ｐｌａｎ」，二手樓向來需要通過銀行對收入、樓齡、年齡等要求及壓力測試，所以

高成數按揭買樓風險不算高。事實上，放寬按保至今逾１年，現時本港樓市成交主要購買力集中

在１０００萬以下中小型單位，一手樓亦以中小型單位較為好賣。在有選擇下，自住為主的用家

未必會選擇納米樓，認為未來納米樓的市場吸引力料會下降。

他又坦言，儘管相關措施有望增加交投及成交量，但估計不會對樓價有重大影響，樓價走勢

仍需視乎未來經濟情況。



＊非住宅物業「撤辣」將可刺激成交量增加兩至三成＊



另外，市場亦傳出非住宅物業將「撤辣」，工商舖將不用支付雙陪印花稅。他估計可刺激工

商鋪成交量增加２０％至３０％，強調不會遭成炒風，理由是在經濟下行底下，工商舖的租金收

入難以支持物業價格大幅升值。



＊戴德梁行：放寬按揭比例將增信貸風險，政府不宜推新措施鼓勵買家入市＊



戴德梁行則回應指，由於暫時未有措施細節，難以評論成效及影響。但就按揭政策而言，在

經濟下行的情況下，認為政府不宜放寬按揭比例，將增加信貸風險。同時，疫情及未來經濟環境

仍存在不穩定性，政府更不宜推出新措施鼓勵買家入市。至於撤銷非住宅物業雙倍印花稅短期內

料刺激市場交投增加，但疫情及環球經濟等負面因素一日未消退，大部分投資者入市仍相對審慎

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