《再戰明天》中國外交部長王毅訪韓國，美公布第三季國內生產總值

《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日）中國國務委員兼外交部長王毅將訪問韓國，美

國公布第三季國內生產總值。



＊中國國務委員兼外交部長王毅將訪問韓國＊



在外圍重要經濟活動上，明日，中國國務委員兼外交部長王毅將訪問韓國，與韓國外交部長

官康京和舉行會談，雙方將討論雙邊和地區問題，包括朝鮮和新冠疫情（至２７日）。

英國財政大臣蘇納克今日公布政府一年支出計劃



＊美國公布第三季國內生產總值和１１月密歇根大學消費者信心指數＊



在數據方面，本港時間明晚８：００ｐｍ，美國公布抵押貸款市場指數。９：３０ｐｍ，美

國公布第三季個人消費，料由下跌３３﹒２％升上４０﹒９％；個人消費支出核心指數季率料由

下滑０﹒８％升上３﹒５％。美國第三季國內生產總值（環比）季率料由下滑３１﹒４％升上

３３﹒１％；ＧＤＰ價格指數料由下滑１﹒８％升上３﹒６％。

美國１０月批發庫存月率料維持於０﹒４％。美國１０月耐用品訂單料由１﹒９％降至

０﹒９％；耐用品訂單（扣除運輸）料由０﹒９％轉為０﹒５％。

美國首次申請失業救濟金人數料由７４﹒２萬升上７３萬；連續申請失業救濟金人數料由

６３７﹒２萬降至６００萬。

１１：００ｐｍ，美國公布１０月個人所得，料由０﹒９％放緩至持平；個人消費料由

１﹒４％下滑至０﹒４％。美國１１月密歇根大學消費者信心指數料由８１﹒８下滑至７７。美

國１０月新屋銷售料由９５﹒９萬升上９７﹒５萬；月率料由下滑３﹒５％升上１﹒７％。



＊阿里健康和耀才證券派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：遠東酒店實業（０００３７）、金山工業（０００４０）

、阿里健康（００２４１）、蒙古能源（００２７６）、莊士中國（００２９８）、位元堂

（００８９７）和耀才證券金融（０１４２８）等。（ｈｏ）

