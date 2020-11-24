周大福料港澳市場已觸底，下半財年業務可穩步提升



《經濟通通訊社２４日專訊》周大福（０１９２９）執行董事鄭志剛於中期業主網上會議中

表示，集團對中國珠寶市場的中長期發展前景相當樂觀，加上踏入傳統消費旺季，相信港澳市場

已觸底，待主要過境口岸重開，市場可望逐步復甦，集團將提高營運效率及優化業務策略，有信

心下半財年業務可穩步提升。



＊有信心下半年港澳區銷售表現較上半年佳＊



執行董事鄭炳熙補充指，截至１０月１日至１１月１８日為止，中國內地的同店銷售增長

１２％，而港澳市場同店銷售跌幅亦收窄至２４﹒３％，較第二財季跌５２﹒５％有大幅反彈，

有信心下半年港澳區銷售表現較上半年佳，儘管現時出現第四波疫情，惟認為消費者已將漸適應

新常態，在配合推廣活動下，預期下半財年港澳業務毛利率介乎２５至２６％，費用比率料按年

持平或微跌，帶動經營利潤率持平或有微利，集團會繼續以謹慎態度來發展港澳業務。

至於國內方面，他預期第四財季（明年１至３月）業務將大幅復甦，目標銷售可增長約４０

至４５％，並帶動利潤增長，惟受黃金價格回落拖累，下半財年中國業務毛利率料跌１個百分點

至２８％，費用比率則微降至１８％，原因是批發業務增加，令經營利潤率料可維持去年同期約

１１％水平。

鄭氏續指，上半財年香港市場續租店舖平均減租幅度為約４５％，集團全年將有５０間店舖

需續租，估計整體續租租金減幅可達４５％至５０％，令集團租金開支有望減少約兩成。



＊預期明財年淨關閉５個零售點，未有裁員計劃＊



期內，集團於香港淨關閉５個主要位於遊客區的零售點，預期２１財年將淨關閉５個零售點

，較集團原預期至少關閉１０間店舖為少。董事總經理黃紹基認為，關店與否是取決能否「計到

數」，若業主願意以提供短期租約及具有優惠條件才會續租，「養到同事及成本咪繼續做落去」

。對於即將來臨的聖誕假期，他指由於去年低基數效應，從第三財季表現來看，有信心今年銷售

可按年持平。同時，集團亦未有裁員計劃，將從其他方面來減省成本。（ｙｗ）

