《小傳日記》魚缸反覆跳，科指升少少；生發發活躍，小米績前弱

《小傳日記》連日有關疫苗嘅正面消息帶動隔晚美股收升，香江魚缸高開１４４點報２６６

３０點，已經係全日最高位。花旗國聯邦總務署（ＧＳＡ）着手處理拜登政權過渡，美股三大指

數期貨表現唔錯，大市早段倒跌７６點後走勢一直反覆，賭仔同本地磚頭佬有反彈，藥佬同金融

佬走低，尾盤生發發（００３８８）抽高，為魚缸帶嚟逾５０點升幅，最終收報２６５８８點，

升１０２點或近半巴仙，主板成交１４３２﹒４２億銀，少近６巴仙。國指報１０６１２點，跌

５３點或約半巴仙。

據聞中港兩地會擴大互聯互通，北水可以投資第二上市公司，科指同樣反覆收升，報８１０

７點，升１８點或唔夠半巴仙。

重磅藍戰士方面，生發發話要開發滬深港通交易結算加速平台ＨＫＥＸ Ｓｙｎａｐｓｅ，

提高滬深港通交易結算效率，預計２０２２年第一季可以用，抽高逾４巴仙，報３９２銀，係今

日表現最好藍戰士。大象（００００５）踼高逾１巴仙，報３９﹒７５銀；神州移動（００９４

１）跳逾２巴仙，報４７﹒４５銀；ＱＱ（００７００）軟４格，報５８４銀；建行（００９３

９）唔見逾１巴仙，報５﹒８４銀；友邦（０１２９９）跳逾１巴仙，報８８﹒２銀。

Ａ場兩市回吐，上證綜指收報３４０２點，跌１１點或近半巴仙；深證成指報１３９０２點

，跌５２點或近半巴仙，總成交８３０３﹒０１億銀人幣，少近１３巴仙。



＊明日傳有喜京東價先起；北水或下流生科仍見愁＊



特首林鄭聽日公布《施政報告》，據本地傳媒報道，會擴大互聯互通至香江上市嘅生科佬同

第二上市公司，北水可以買啦。阿里巴巴（０９９８８）彈逾２巴仙，報２７０銀。有傳京東（

０９６１８）繼京東健康之後，出年想分拆埋物流業務喺香江或花旗國上市，京東跳逾１巴仙，

報３４８﹒２銀。網易（０９９９９）起哄升近２巴仙，報１５０﹒８銀；另外，小米（０１８

１０）收市後出第三季業績，今日破頂後倒跌近２巴仙，報２７﹒１５銀。

生科佬反而跌得幾明顯，金斯瑞生物（０１５４８）碌低近４巴仙，報１０﹒３６銀；信達

生物（０１８０１）無咗逾３巴仙，報５３﹒６５銀；百濟神州（０６１６０）走低近４巴仙，

報１６０﹒３銀；藥明生物（０２９６３）跣低逾４巴仙，報７８﹒０５銀，係今日表現最曳藍

戰士。另外石藥（０１０９３）公布頭三季業績後畀大行睇淡，大和話佢業績係符合預期，但認

為未來增長會放援，維持叫沽，石藥唔見近４巴仙，報７﹒８５銀。



＊中資遭制裁５Ｇ股受害，產量略見升車佬榮辱見＊



雖然侵侵任期仲有好短日子，不過仍然想繼續制裁中資企業，有傳商務部黑名單將會納入中

芯（００９８１），而中芯股價今日無有怕！高收逾２巴仙，報２２﹒８銀；華虹半導體（０１

３４７）都抽高近６巴仙，報３５﹒７５銀；舜宇（０２３８２）挫近半巴仙，報１５７﹒６銀

；瑞聲（０２０１８）踢高近２巴仙，報４２﹒７銀。

中汽協根據行業內１１家重點企業資料，今個月中１１間重點企業汽車產量完成１６１﹒２

萬輛，按年增長９﹒６巴仙，不過車佬走勢就榮辱互見，吉利（００１７５）開心仔，抽高逾２

巴仙，報２３﹒９５銀；比亞迪（０１２１１）漲近１巴仙，報１９９﹒８銀。不過長汽（０２

３３３）跌近半巴仙，報１６﹒１２銀；雅迪控股（０１５８５）回吐近２巴仙，報１２﹒９８

銀；廣汽（０２２３８）跌逾１巴仙，報９﹒３７銀。



＊中金齊唱好光伏好路數，疫苗好消息金佬未跌定＊



中金出研究報告話，考慮到下半年光伏玻璃漲價超出預期，同埋預期出年價格有望保持相對

高位，上調信義光能（００９６８）盈利預測，今日光伏股都叻叻豬，信義光能升逾４巴仙，報

１４﹒７４銀；信義玻璃（００８６８）就無咗近２巴仙，報１７﹒８４銀；卡姆丹克太陽能（

００７１２）飆１﹒６９倍，報０﹒４１５銀；順風清潔能源（０１１６５）同樣大漲七成三，

報０﹒１９６銀；水發興業能源（００７５０）飛起近一成七，報０﹒７銀。

再有疫苗正面消息宣布，避險因素好似慢慢減退，不論債市金市都下跌，特別金價跌幅顯著

，金佬一齊回吐，山東黃金（０１７８７）瀉近７巴仙，報１７﹒８４銀；中國黃金（０２０９

９）回吐近３巴仙，報１１﹒７銀；招金（０１８１８）跌逾４巴仙，報９﹒８７元；紫金（０

２８９９）挫逾３巴仙，報７﹒７９銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）回吐逾２巴仙，報１

３３１﹒５銀。請請！



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