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25/11/2020 12:31

《真知灼見－溫灼培》美國經濟前景剖析

　　《真知灼見》周二（２４日）晚美國公布９月份Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市樓價
指數按年大幅上升６﹒６％，較８月的升幅５﹒２％更見顯著。事實上，早前美國聯邦住房金融
局（ＦＨＦＡ）所公布的數字亦顯示，美國９月樓價指數繼８月按年升８﹒１％後，於９月再升
９﹒１％，兩房產指數所指的方向基本上是一致，兩者均指向熾熱的美國房地產市場。嚴格而言
，現在美國的總就業人數較疫前仍然少了近９百萬，但現在美國樓價可有如此升幅。這很明顯是
與聯儲局大印鈔票有關。可想象，經歷今次疫情後，美國的貧富懸殊以至社會分化將變得愈嚴重

　　往後我們要留意，是美國新政府會否加快走「去中國化」路線。因為可預計這將會引伸出另
一重大問題，通脹。過去十多二十年，受惠於中國貨品大舉輸美，美國的通脹才得以一直保持在
低水平。雖說美國不向中國採購低廉價商品可轉向其他東南亞國家購買，但這些國家的人口以至
生產規模遠不及中國。假使筆者估計正確美元大方向有機會逐步走低，倘美國新政府的「去中國
化」又行得太急，使入口價格上升。加上美國財赤嚴重使聯儲局不能加息，美國通脹在明年是有
機會來得很急。對此首當其衝將使美國長債息升，也有機會進一步推高資產價格及在惡性循環下
推低美元匯價。此點值得大家關注。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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