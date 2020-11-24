《匯海澤言－葉澤恆》料英國與歐盟或訂立臨時協議

《匯海澤言》英國與歐盟的貿易談判進入最後階段，但消息指雙方目前未有明顯進展。據歐
盟消息指，為了避免雙方因為未達成貿易協議，而出現重大的經濟損失，故不排除雙方可能制定
訂臨時的貿易協議。由於１２月下旬歐洲將進入聖誕節假期，而歐洲議會亦會暫停會議，若雙方
達成共識，歐洲議會將於１２月底前召開一次特別全體會議，以完成有關的表決，而目前傾向有
關會議將在１２月２８日舉行。據了解，雙方目前最大的分歧在於捕魚權及雙方監管的差異上。
從有關消息來看，雙方可能先制訂臨時協議，或成立一些委員會，之後再討論具爭議性的三
大議題。英鎊兌美元昨日（２３日）一度明顯下跌，主要是受到歐盟首席談判代表巴尼耶表示，
雙方仍存在相當大的分歧。另外，英倫銀行行長指沒有協議下脫歐對經濟的衝擊，較疫情的影響
更長久。英鎊兌美元似乎仍有機會挑戰１﹒３５水平。
＊分析下任美國財長及聯儲局主席人選與任務＊
宣布當選為下任美國總統的拜登積極籌備下任政府的工作，有報道指下任財長一職，將會由
前聯儲局主席耶倫擔任。耶倫過去專長研究勞工市場，近期多次呼籲國會盡快通過新一輪支援經
濟方案，協助受影響的失業人士和小型企業，否則在新一波疫情下，經濟難以持續復甦。據知，
拜登的團隊估計，耶倫不會太快收回財政刺激政策，亦估計她能夠協調各方去支持經濟。耶倫出
任聯儲局主席時，獲得民主、共和跨黨派支持。消息指，民主黨內的進步派亦接受，因為她支持
徵收碳排放稅。
另外，有報道指，拜登的團隊建議聯儲局現任理事布雷納德留在聯儲局。由於共和黨的鮑威
爾任期將於明年屆滿，外界估計她可能獲提名為下任聯儲局主席。根據網上的資料，她早在克林
頓政府中，擔任副國家經濟顧問兼負責國際經濟問題的總統顧問助理，解決了亞洲金融風暴、墨
西哥金融危機及中國在全球經濟的地位問題。她亦在財政部負責國際事務，主要是負責外匯政策
及與二十國集團的央行及財政部進行溝通等工作。由於她近年在聯儲局擔任理事，估計對制訂貨
幣政策亦有一定的了解。
由於美國的疫情仍然持續，故雖然未有大規模的封城行動，但估計對經濟的影響將會持續一
段時間。因此，預料拜登政府仍會主力推動大規模的財政刺激政策，那麼美國的債務仍可能進一
步上升。與此同時，由於預料美國經濟只會以輕微至溫和的步伐復甦，通脹壓力亦未必太大，故
估計聯儲局往後的貨幣政策仍然會以寬鬆為主。美匯指數方面，昨晚一度反彈至９２﹒８後回落
，似乎反映投資者仍然認為美元往後仍傾向下行。預料美匯指數暫時將在９２至９３之間上落。
《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》
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