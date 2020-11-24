本港疫情趨嚴峻，重磅股力撐市，港股升１０２點收２６５８８

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股反彈，阿斯利康宣布旗下疫苗有效率可達九成，已為

本月第三則疫苗進展消息，亞洲股市暢旺，港股今早高開１４４點報２６６３０點，為半日最高

位，其後高開低走，曾倒跌低見２６４０９點，隨後於２６５００點水平徘徊好淡爭持，最終半

日升１２點報２６４９８點。午後港股繼續於２６５００點至２６５５０點區間窄幅上落，醫藥

股及內銀股拖累大市，其中藥明生物（０２９６３）午後挫近６％，全日軟４﹒１７％，報

７８﹒０５元，為本日表現最差藍籌。另外本港今日新增約８３宗新冠肺炎確診個案，疫情持續

惡化，港府表示會再收緊社交距離措施，市場氣氛趨低落，惟濠賭股表現較好，銀娛

（０００２７）揚３﹒８６％，報６１﹒９元，最終港股全日收報２６５８８點，升１０２點或

升０﹒３９％，主板成交１４３２﹒４２億元，按日減少近６％。國企指數報１０６１２點，跌

５３點或跌０﹒５１％。科指報８１０７點，升１８點或升０﹒２３％。

內地兩市齊軟，上證綜指報３４０２點，跌１１點或跌０﹒３４％；深證成指報１３９０２

點，跌５２點或跌０﹒３８％，兩市全日成交額８３０３億元，較昨日減少１３％。

重磅股表現撐市，港交所（００３８８）升４﹒０３％，報３９２元，為今日表現最佳藍籌

，連升４日累計升幅５﹒９５％；友邦（０１２９９）升１﹒３８％，報８８﹒２元；匯控

（００００５）升１﹒０２％，報３９﹒７５元；中移動（００９４１）升２﹒０４％，報

４７﹒４５元；騰訊（００７００）跌０﹒３４％，報５８４元；建行（００９３９）跌

１﹒０２％，報５﹒８４元。



＊港府擬擴互聯互通，阿里揚近３％＊



港府將於明天公布《施政報告》，據報其中一項惠港措施為是擴大「互聯互通」。讓內地南

下資金可投資相關股票，將可買賣本港上市的生物科技股及第二上市股份。屆時，「北水」也可

投資阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）、網易（０９９９９）等重磅科技股。相關

股份齊揚，阿里巴巴升２﹒２７％，報２７０元；京東漲１﹒０４％，報３４８﹒２元；網易續

揚１﹒５５％，報１５０﹒８元。惟ＴＭＸ齊走低，騰訊（００７００）軟０﹒３４％，報

５８４元；美團（０３６９０）跌１﹒４９％，報３０３﹒４元；今日盤後放榜的小米

（０１８１０）走落１﹒６３％，報２７﹒１５元。

中國網絡空間研究院發布《中國互聯網發展報告２０２０》，指今年中國５Ｇ網絡部署進入

快車道，全國建成５Ｇ基站超過４８萬個。５Ｇ上網終端連接數超過１億。全球５Ｇ網絡三分之

一來自中國技術。５Ｇ概念股造好，中興通訊（００７６３）揚６﹒４７％，報２１﹒４元，為

最好表現科指成分股；京信通信（０２３４２）飆７﹒４５％，報２﹒７４元；長飛光纖

（０６８６９）漲４﹒２８％，報１１﹒２２元；中通服（００５５２）走上０﹒４９％，報

４﹒１３元；中國鐵塔（００７８８）微升０﹒８２％，報１﹒２３元

據《華爾街日報》引述消息指，特朗普繼續推動針對中國的強硬措施。包括考慮對使用強迫

勞動的新疆地區擴大進口禁令，將更多中資企業納入美國商務部黑名單，傳中芯（００９８１）

被列入名單內，惟仍收升２﹒０１％，報２２﹒８元。而其他晶片股普揚，上海復旦

０１３８５）走上５﹒６６％，報１１﹒２元；華虹半導體（０１３４７）走高５﹒９３％，報

３５﹒７５元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）漲５﹒３８％，報９２﹒１元。



＊美國總務署確認拜登當選，光伏股落鑊＊



美國總務管理局（ＧＳＡ）局長墨菲已致函拜登，確定他為今年總統大選的獲勝者，正式開

始展開總統權力交接工作。市場憧憬拜登將推新能源政策，光伏股應聲炒上，卡姆丹克

（００７１２）飆升１６９﹒４８％，報０﹒４１５元，以現價計，連升２日累計升幅

２４５﹒８３％。中金發表報告，重申光伏玻璃板塊供需持續偏緊，明年價格有望保持相對高位

，看好信義光能（００９６８）以及福萊特（０６８６５），並上調信義光能目標價四成至

１７﹒３５元。信義光能（００９６８）揚４﹒２４％，報１４﹒７４元；惟福萊特玻璃

（０６８６５）跌２﹒２１％，報２２﹒１元；保利協鑫（０３８００）彈９﹒３７％，報

０﹒７元，連升５日累計升幅６６﹒６７％。陽光能源（００７５７）踢高８﹒９３％，報

０﹒３０５元。

美銀發表報告，將明年鋁價預測提升１４％，指中國鋁價在汽車及家用電器需求反彈下，將

維持在約１﹒４５萬元人民幣的區間，並上調中國鋁業（０２６００）評級至「買入」，大升目

標價４２％至３元，收飆９﹒３４％，報２﹒８１元，連升３日累計升幅２７﹒７３％；美銀認

為在銅作為原材料的發展空間較大，將２０２１至２０２２年銅價預測上調８％至９％，至約每

噸７６００美元，將江西銅業（００３５８）２０２１至２０２２年每股盈利預測上調至３３％

，目標價升至１３﹒５元；江西銅業走高３﹒７７％，報１２﹒１元；新疆新鑫（０３８３３）

走上１４﹒２９％，報０﹒４４元；五礦資源（０１２０８）揚５﹒６１％，報３﹒２元；鐵貨

（０１０２９）升８﹒０８％，報０﹒１０７元。

紙業股受捧，晨鳴紙業（０１８１２）表示，公司主要產品銷售情況良好，包裝類紙品價格

觸底反彈，９月開始多次提價，而且市場供應仍然緊張的狀態。集團旗下銅版紙系列產品將於

１２月初上調至每噸２００元人民幣，晨鳴紙業漲４﹒３５％，報４﹒３２元，連升３日累計升

幅２３﹒０８％。大和發表報告預計玖紙（０２６８９）毛利繼續擴大，重申「買入」評級，目

標價由１２元升８﹒３％至１３元，玖龍紙業微升０﹒３６％，報１１﹒１元；理文造紙

（０２３１４）揚６﹒０３％，報６﹒６８元；陽光紙業（０２００２）走上０﹒６１％，報

１﹒６５元。（ｐｌ）

