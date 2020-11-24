《雅談保險－吳詩雅》回望與審視：你在今年實踐了理財大計嗎？

《雅談保險》很多人認為儲錢不外乎開源節流、量入為出等老生常談的道理。然而知易行難
，很多人都未能妥善理財。２０２０年即將完結，又是時候檢視一下自己的理財計劃。友人因疫
情減少外出，但她仍然是月光族，皆因在抗疫期間她迷上了網上消費，但不斷訴說儲不到錢，筆
者聽後有點愛莫能助。沒有人比你更了解自己的理財需要和目標，我認為主動規劃管理財政才是
上策。
＊及早開始規劃，定下中短期儲蓄目標＊
理財規劃其實包括很多元素，如建立財富、保存財富和衍生財富等，而其中一個竅門是從投
資時間長短與回報兩者間取得平衡。市場上有許多不同類型的投資渠道與策略，在此筆者不逐項
列出。但從觀察所得，正正因為理財工具眾多，很多朋友其實並不完全了解自己真正的財務狀況
，從而未能作出更全面周詳的計劃。或者先簡單定下短期和即時的儲蓄目標，從不同的人生階段
著手，如旅行度假、升學、買車和結婚等，一步一步邁向退休計劃等較大的目標。
＊確保有長遠計劃，主動管理退休大計＊
大家有每年檢討財務狀況嗎？就以強積金為例，大家有留意自己強積金組合的表現嗎？據財
經事務及庫務局資料顯示，香港目前有高達４４０萬名強積金計劃成員，逾１０００萬個強積金
戶口，而早前積金局在金融科技周亦表示被閒置的帳戶涉及共３８億元供款，來自約９萬名成員
。這都反映著不少港人對管理強積金也愛理不理。
其實心態也很重要，很多廿多歲的年輕人認為自己才剛剛投入社會，重點應該放重打拼事業
，退休問題到了中年再打算，似乎並不知道理財應該及早開始。愛因斯坦曾有言：「複息效應是
世界第八大奇蹟」，及早部署投資並如雪球般滾存財富，威力便會愈大。在此舉一個例子，假設
年輕人由２０歲開始每月供款１０００元，每年的回報率為６％，加上市場環境配合，如無意外
到了６５歲退休時便可享有２７５萬元的財富；相反，如果於４０歲才以同樣的金額每月投資，
所累積的財富將大為縮減至只有６９萬元，可見這兩個例子的「本利和」確實相差很遠。
不管是哪一種理財方式，最重要是要有清晰的儲蓄目標。理財不是一朝一夕的事情，很多時
都是從改變生活習慣去實踐，又或是以堅定的目標去自我鞭策，從而實踐理財大計。
《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》
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