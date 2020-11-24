《鍾之日記》憧憬惠港措施，港所上衝４％

《鍾之日記》１１月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
本港第四波新冠肺炎疫情持續，今日新增８０宗確診個案，５４宗來自跳舞群組，是繼８月
７日錄得８９宗個案以來單日新高。政府下午宣布收緊各項社交距離措施，針對室內、人多密集
、緊密接觸的場合。所有酒吧、酒館、夜店、夜總會關閉；宴會人數上限４０人，４人一枱，不
能超過１０枱。酒店和出租房間設上限人數，酒店受檢疫人士和非檢疫人士的房間要隔開等等。
有關收緊措施周四凌晨生效，為期７日至下周三。
行政長官林鄭月娥今日預告明天即將發表的《施政報告》及附編，將以天藍色為封面，希望
為香港帶來更多希望。報告將額外提出２００項新措施，她續提到由於現時公共財政極緊絀，今
年財赤或高達３１００億元，故希望透過改革、精簡、協同效應，在不必動用新資源下，為市民
提供更好的服務。她又指，施政報告將加入月初與北京商討的支持香港措施，但強調如果不能有
效控制疫情，將難以推展有利民生經濟的措施，因此防控疫情是政府今日的頭等大事。
香江魚缸今早高開１４４點報２６６３０點，盤中一度倒跌，惟濠賭股上衝帶動，最終港股
收報２６５８８點，升１０２點或升０﹒３９％，主板成交１４３２﹒４２億元，按日減少近
６％。
＊債市陰霾繼續擾動Ａ場行情＊
債市陰霾繼續擾動Ａ場行情。滬深兩市周二低開低走，午間傳出清華控股原計劃於明日
（２５日）召開的境內債券持有人會議將延期，境內債券市場加速挫，即時拖累Ａ股表現，滬綜
指曾失三千四關，保險、證券等權重板塊低迷，惟周期股連續第二日爆發，滬綜指收跌
０﹒３４％，報３４０２﹒８２點守住三千四。外資在昨日（２３日）大舉流入逾百億元人民幣
後，今日轉淨流出，打擊市場人氣，兩市全日成交額８３０３億元人民幣，較昨日減少１３％。
＊北水買阿里指日可待，港交所急升成交增２倍＊
據報明天發表的《施政報告》，其中一項惠港金融措施就是擴大「互聯互通」。內地投資者
南下資金，將可買賣本港上市的生物科技股及第二上市股份，即意味著阿里（０９９８８）及京
東（０９６１８）等股有望獲北水投資。港交所（００３８８）發言人回應，不評論市場猜測，
但指滬深港通是連接香港和內地股票市場開創性互聯互通機制，交易所一直致力推動進一步擴容
。
除此之外，港交所對擴大滬深港通北上的投資者亦有所準備。午後，港交所公布開發滬深港
通交易結算加速平台ＨＫＥＸ Ｓｙｎａｐｓｅ（Ｓｙｎａｐｓｅ），進一步提高滬深港通交易
結算效率。Ｓｙｎａｐｓｅ推出後，將通過ＤＴＣＣ的機構交易處理服務提高滬深港通北向交易
的全球影響力，有望進一步推動中國內地Ａ股市場的對外開放。
港交所連日徘徊於３７０元，受惠上述消息，今日終有突破，全日升４﹒０３％，報３９２
元，成交按日大增２﹒１倍至３５﹒２５億元。
港交所早前公布第三季業績顯示，港股期內交投熱烈，最惹人注目的是滬深股通日均成交
９００億元人民幣，同比大增１﹒１４倍，可見香港與上海、深圳市的互聯互通活動相當活躍。
＊歐美疫苗問世在即，國泰無懼港疫情高飛＊
新冠疫苗研發再有進展。英國藥廠阿斯利康周一發聲明指，旗下疫苗最高有效率可達９０％
，平均有效率７０％，而且沒有任何嚴重的副作用。
阿斯利康預料，今年年底將生產２億劑疫苗，是美國藥廠輝瑞的四倍之多，而且到２０２１
年第一季，料可向全球供應７億劑疫苗。
雖然阿斯利康的疫苗有效率，較輝瑞及Ｍｏｄｅｒｎａ的低，但阿斯利康的疫苗在分配更具
優勢，因為其疫苗可以保存在冰箱溫度下，相比輝瑞及Ｍｏｄｅｒｎａ的疫苗必須冷凍保存，阿
斯利康的疫苗更輕易於全球運輸及存儲，特別是在中低收入國家，而該疫苗的成本可能較低。
此外，華府「曲速行動」首席科學顧問Ｍｏｎｃｅｆ Ｓｌａｏｕｉ稱，在新冠疫苗下個月
獲批後的一兩天內將開始為醫務人員群體接種。
市場憧憬疫苗有望在短期內問世，各國冰封的航空業即將解凍，民航股今早異動走強，南航
（０１０５５）漲４﹒５％，國航（００７５３）抽升３﹒８％，東航（００６７０）亦揚
３﹒５％。
在香港，「跳舞群組」成為本地最大的感染群組，且引發第四波疫情。此前港府與新加坡「
傾掂」的旅遊氣泡也要推遲兩周。而本港繼昨日新增７３宗確診病例外，今日再有逾８０宗確診
。連續二日捱沽的國泰（００２９３）今終見反彈，收高７﹒８％。
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇