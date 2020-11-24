《鍾之日記》憧憬惠港措施，港所上衝４％

《鍾之日記》１１月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



本港第四波新冠肺炎疫情持續，今日新增８０宗確診個案，５４宗來自跳舞群組，是繼８月

７日錄得８９宗個案以來單日新高。政府下午宣布收緊各項社交距離措施，針對室內、人多密集

、緊密接觸的場合。所有酒吧、酒館、夜店、夜總會關閉；宴會人數上限４０人，４人一枱，不

能超過１０枱。酒店和出租房間設上限人數，酒店受檢疫人士和非檢疫人士的房間要隔開等等。

有關收緊措施周四凌晨生效，為期７日至下周三。

行政長官林鄭月娥今日預告明天即將發表的《施政報告》及附編，將以天藍色為封面，希望

為香港帶來更多希望。報告將額外提出２００項新措施，她續提到由於現時公共財政極緊絀，今

年財赤或高達３１００億元，故希望透過改革、精簡、協同效應，在不必動用新資源下，為市民

提供更好的服務。她又指，施政報告將加入月初與北京商討的支持香港措施，但強調如果不能有

效控制疫情，將難以推展有利民生經濟的措施，因此防控疫情是政府今日的頭等大事。

香江魚缸今早高開１４４點報２６６３０點，盤中一度倒跌，惟濠賭股上衝帶動，最終港股

收報２６５８８點，升１０２點或升０﹒３９％，主板成交１４３２﹒４２億元，按日減少近

６％。



＊債市陰霾繼續擾動Ａ場行情＊



債市陰霾繼續擾動Ａ場行情。滬深兩市周二低開低走，午間傳出清華控股原計劃於明日

（２５日）召開的境內債券持有人會議將延期，境內債券市場加速挫，即時拖累Ａ股表現，滬綜

指曾失三千四關，保險、證券等權重板塊低迷，惟周期股連續第二日爆發，滬綜指收跌

０﹒３４％，報３４０２﹒８２點守住三千四。外資在昨日（２３日）大舉流入逾百億元人民幣

後，今日轉淨流出，打擊市場人氣，兩市全日成交額８３０３億元人民幣，較昨日減少１３％。



＊北水買阿里指日可待，港交所急升成交增２倍＊



據報明天發表的《施政報告》，其中一項惠港金融措施就是擴大「互聯互通」。內地投資者

南下資金，將可買賣本港上市的生物科技股及第二上市股份，即意味著阿里（０９９８８）及京

東（０９６１８）等股有望獲北水投資。港交所（００３８８）發言人回應，不評論市場猜測，

但指滬深港通是連接香港和內地股票市場開創性互聯互通機制，交易所一直致力推動進一步擴容

。

除此之外，港交所對擴大滬深港通北上的投資者亦有所準備。午後，港交所公布開發滬深港

通交易結算加速平台ＨＫＥＸ Ｓｙｎａｐｓｅ（Ｓｙｎａｐｓｅ），進一步提高滬深港通交易

結算效率。Ｓｙｎａｐｓｅ推出後，將通過ＤＴＣＣ的機構交易處理服務提高滬深港通北向交易

的全球影響力，有望進一步推動中國內地Ａ股市場的對外開放。

港交所連日徘徊於３７０元，受惠上述消息，今日終有突破，全日升４﹒０３％，報３９２

元，成交按日大增２﹒１倍至３５﹒２５億元。

港交所早前公布第三季業績顯示，港股期內交投熱烈，最惹人注目的是滬深股通日均成交

９００億元人民幣，同比大增１﹒１４倍，可見香港與上海、深圳市的互聯互通活動相當活躍。



＊歐美疫苗問世在即，國泰無懼港疫情高飛＊



新冠疫苗研發再有進展。英國藥廠阿斯利康周一發聲明指，旗下疫苗最高有效率可達９０％

，平均有效率７０％，而且沒有任何嚴重的副作用。

阿斯利康預料，今年年底將生產２億劑疫苗，是美國藥廠輝瑞的四倍之多，而且到２０２１

年第一季，料可向全球供應７億劑疫苗。

雖然阿斯利康的疫苗有效率，較輝瑞及Ｍｏｄｅｒｎａ的低，但阿斯利康的疫苗在分配更具

優勢，因為其疫苗可以保存在冰箱溫度下，相比輝瑞及Ｍｏｄｅｒｎａ的疫苗必須冷凍保存，阿

斯利康的疫苗更輕易於全球運輸及存儲，特別是在中低收入國家，而該疫苗的成本可能較低。

此外，華府「曲速行動」首席科學顧問Ｍｏｎｃｅｆ Ｓｌａｏｕｉ稱，在新冠疫苗下個月

獲批後的一兩天內將開始為醫務人員群體接種。

市場憧憬疫苗有望在短期內問世，各國冰封的航空業即將解凍，民航股今早異動走強，南航

（０１０５５）漲４﹒５％，國航（００７５３）抽升３﹒８％，東航（００６７０）亦揚

３﹒５％。

在香港，「跳舞群組」成為本地最大的感染群組，且引發第四波疫情。此前港府與新加坡「

傾掂」的旅遊氣泡也要推遲兩周。而本港繼昨日新增７３宗確診病例外，今日再有逾８０宗確診

。連續二日捱沽的國泰（００２９３）今終見反彈，收高７﹒８％。



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