【債務風險】永煤違法違規線索移送中證監，母企河南能化亦涉違規

《經濟通通訊社２４日專訊》中國銀行間市場交易商協會官網顯示，近日，交易商協會對永

煤控股的自律調查已基本完成。根據人民銀行、中證監、發改委《關於進一步加強債券市場執法

工作的意見》的相關要求，交易商協會已將自律調查發現的永煤控股涉嫌違法違規線索通過有關

部門移送證券監督管理部門。下一步，交易商協會將按程序推進對永煤控股的自律處分。

同時，交易商協會在調查中發現永煤控股母公司河南能源化工集團有限公司也涉嫌存在相關

違規行為，已對其啟動自律調查。河南能源化工集團「１９豫能化ＰＰＮ００４」今日暴瀉逾九

成。

永煤控股早前涉１０億元（人民幣．下同）債券違約，隨後遭交易商協會啟動自律調查，光

大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）、興業銀行（滬：６０１１６６）、中原銀行

（０１２１６）等永煤債主承銷商、海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）、中誠信國

際信用評級公司、以及希格瑪會計師事務所均牽連涉查。

永煤控股目前再有兩隻債券違約，昨日（２３日）本是「２０永煤ＳＣＰ００４」和

「２０永煤ＳＣＰ００７」到期兌付日，惟公司未能將兩期超短融的兌付資金按時足額劃至托管

機構，兩隻債券合計涉資２０億元。針對已經違約的債券「２０永煤ＳＣＰ００３」，集團昨晚

召開持有人會議，據報永煤已於今午兌付５０％本金至主承銷商監管帳戶。（ｗｌ）

