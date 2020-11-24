《股壇解碼－戴名》拜登恐功虧一簣；歐舒丹（０９７３）估值過高

《股壇解碼》道指上周再次上試高位３００００點無功而還，反覆回落至２９２６３點，但

２９２００點支持位暫時未受考驗，由於總統大選可能出現選情反轉，加上特朗普這次出動最高

法院大法官，看來是志在必得，特朗普的律師團隊聲稱手上有大量的證據和民主黨的黑材料，相

信來源應該是從德國截獲的Ｓｃｙｔｌ的ｓｅｒｖｅｒ裏面取得，假設事實真如特朗普律師團隊

所說，民主黨的信譽經歷這次大選後可能一舖清袋，拜登在選舉結果還未確認便聲稱上台後將停

止制裁中國，給人印象是選前選後兩個人，但特朗普團隊最近的不尋常動態，包括蓬佩奧出訪都

沒有任何交棒的跡象，我們即管拭目以待。仍然維持道指短期內達３１０００點上升目標。



＊利益先行＊



東盟會議正式簽ＲＣＥＰ協議，當中除東盟１０國以外，還包括中國、日本、韓國、澳洲和

新西蘭，當中日本、韓國、澳洲和新西蘭一直都是美國盟友，但在龐大的市場誘惑下，利益才是

最大朋友，加上特朗普能否連任也是未知之數，簽署ＲＣＥＰ也算是為自己國家經濟買保險。



＊沒有不能倒＊



蛋殼公寓（ＤＮＫ）在２０２０年１月１７日登陸紐交所，集團經營長租公寓業務，在去年

中央政策鼓勵下，蛋殼公寓（ＤＮＫ）大肆擴張，手握４０萬房源，聲勢一時無兩。所謂的長租

公寓其實就是劏房二房東，聽聞單單北京地區就有數以千繼的租戶受影響，由於蛋殼公寓

（ＤＮＫ）以高於市場價租入房源，然後改裝成劏房出租，風險在於要維持高出租率，否則就會

出現資金鏈斷裂，剛好今年新冠疫情成了長租公寓的催命符，蛋殼公寓（ＤＮＫ）在年初才上市

集資，不到一年就出現資金鏈斷裂，國內其他的長租公寓經營者能否捱過這關相信很快就知道，

但長租公寓本身是政策下的衍生品，說明好的政策也需要有好的監管才能成功。



＊寸步難行＊



恆指上周在莊家推波助瀾下再試高位２６６１８點，大量熊證被回收，牛熊證街貨比例稍稍

上升到５５：４５，新的熊證重貨區在２６７００點附近，上星期預計恆指會衝破２６７００點

的目標位，可惜只差一步，相信本周會上試高位然後往下回調，期權方面在２４８００點有建倉

跡象，投資者切勿對後市過分樂觀。



＊股票簡評＊



Ｌ’ＯＣＣＩＴＡＮＥ（００９７３）主要以Ｌ’ＯＣＣＩＴＡＮＥ品牌設計、生產、營銷

化妝品和護理產品，當中口碑最好而且歷久不衰的就是集團的薰衣草手霜，其他的產品還沒有一

隻可以成為品牌的ＩＣＯＮ。集團擁有４個品牌，當中以Ｌ’ＯＣＣＩＴＡＮＥ ＥＮ

ＰＲＯＶＥＮＣＥ為核心品牌，佔Ｌ’ＯＣＣＩＴＡＮＥ整體業績近８０％，當中以美國市場佔

比最重，美國的消費力在這次疫情中受到嚴重影響，加上物流在歐洲疫情最嚴重時曾經接近停頓

，這些都或多或少的影響到Ｌ’ＯＣＣＩＴＡＮＥ今年上半年的業績，加上集團手上現金和現金

等價物總額才接近１﹒６６億，但負債卻有４﹒７５億，負債比例略嫌偏高。存貨周轉天數雖然

比上一年有所改善，但也要長達２４５天（上一個年度為２７３天），一般的護膚品的保存期介

乎２年至３年之間，可以預期Ｌ’ＯＣＣＩＴＡＮＥ很有可能受到業績下滑影響而出現大量的臨

期貨甚至是過期貨，這些都不利集團的長遠發展。對比擁有ＧＵＣＣＩ、聖羅蘭、ＢＶ、寶齊萊

等品牌的Ｋｅｒｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ的２３倍ＰＥ，Ｌ’ＯＣＣＩＴＡＮＥ現在的ＰＥ也是

２３倍，相比之下就顯得股價被高估不少，投資者可以等股價回落到１０元附近才考慮買入。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ



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