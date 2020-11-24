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24/11/2020 09:06

【國安立法】港府強烈反駁英國報告，促尊重港人維持繁榮穩定意願

　　《經濟通通訊社２４日專訊》香港特區政府強烈反駁英國的香港半年報告，形容是對若干香
港特區近期事態發展作出以偏概全的攻擊及毫無根據的指責，促請英國政府恪守並尊重國際慣例
，認為英國政府是時候尊重守法的香港人，對維持繁榮穩定的意願，及清楚理解香港會繼續憑藉
在一國兩制下的獨特地位和優勢，在中央政府全力支持下蓬勃發展。

＊質疑英國雙重標準＊

　　特區政府質疑英國批評本港推遲立法會選舉是雙重標準，因為英國亦在今年３月，因應疫情
而將英格蘭地方選舉推遲一年。至於議員被取消資格，特區政府指出，宣誓效忠國家制度和維護
國家法律，是公職人員的國際規範，任何違反宣誓的行為都是不能容忍，在英國，拒絕宣誓效忠
英女王的國會議員亦不能就任。

＊國安法頒布後，近月暴力行為大減＊

　　特區政府說近年香港發生的事件，為一國兩制方針帶來挑戰，其中包括充斥反華情緒的香港
獨立和自決訴求，以致出現不少破壞社會秩序和危及香港穩定的行為和活動；而自從香港國安法
在本地公布實施以來，過去數月暴力行為已大為消減，香港人可再次依法享有基本權利和自由。
　　特區政府又說，全國人大頒布《港區國安法》，獲得２９０多萬名香港巿民歡迎，並視之為
香港在困難中找尋出路、從混亂中恢復秩序的轉折點，呼籲英國政府是時候尊重守法的香港人對
維持繁榮穩定的意願，以及清楚理解香港會繼續憑藉其在「一國兩制」下的獨特地位和優勢，在
中央政府全力支持下蓬勃發展。（ｃｌ）

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