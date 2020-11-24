《日入而息》林鄭預告施政報告推二百項新措施，小米季績勝預期



《今天重點》﹡林鄭稱施政報告推二百項新措施，財政緊拙難額外資助；林鄭稱再收緊社交

距離措施，將關閉人群聚集娛樂場所；餐廳須設安心出行ＱＲ碼，「回港易

」不會叫停

﹡傳政府出招「減辣」，華懋指按揭成數有調整空間；萊坊料若放寬按揭助釋

放供應，工商舖「撤辣」增交投

﹡周四起實施防疫新措施，宴會限１０枱每圍４人；本港新增８０宗確診個案

，５４宗屬跳舞群組

﹡小米（０１８１０）首三季多賺５２％至１１５﹒４億元人幣；小米第三季

經調整淨利潤按年升１９％，勝預期；小米第三季智能手機出貨量按年升

４５％，收入增長４７﹒５％

﹡港交所擬推ＨＫＥＸ ＳＹＮＡＰＳＥ平台，加快滬深港通結算流程；

Ｓｙｎａｐｓｅ僅用於滬深港通北向交易，原有系統無改變

﹡本港１０月出口貨值按年跌１﹒１％，遠遜預期



《即日市況》﹡本港疫情趨嚴峻，重磅股力撐市，港股升１０２點收２６５８８



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒３４％險守三千四，債市陰霾未散



《美元匯價》﹡美匯料於９１﹒７５至９３﹒２５整固；歐元最新報１﹒１８７９╱８２，

日圓最新報１０４﹒２９╱３３



《公司業績》﹡中國投融資（０１２２６）半年虧損收窄至１２９０萬元，不派息

﹡迪臣發展（００２６２）半年盈轉虧損９３９萬元，不派息

﹡凱順控股（０８２０３）２０１９年度盈轉虧蝕３﹒１８億元，不派息

﹡齡護老集團（０１９８９）中期純利升４３％至１２８４萬元，不派中期息

﹡周大福（０１９２９）中期多賺４５﹒６％至２２﹒３億元，派中期息

０﹒１６元



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）定期審視滬深港通運行，拒評擴互聯互通傳聞；港交

所擬推ＨＫＥＸ ＳＹＮＡＰＳＥ平台，加快滬深港通結算流程；

Ｓｙｎａｐｓｅ僅用於滬深港通北向交易，原有系統無改變

﹡據報建行（００９３９）取消發行３０億美元數字債券

﹡中國聯通何飆稱部署「８＋１」方案推動頂層規劃解決方案落地

﹡安聯表示非出售強積金業務予宏利，旗下服務團隊等維持不變

﹡文件：華潤萬象生活七基投將認購約５０億元股份

﹡信達生物（０１８０１）藥物蘇立信獲批治療幼年特發性關節炎

﹡華章科技（０１６７３）發行可換股債券，涉１億港元

﹡華懋表示明年將分階段進行酒店品牌重塑計劃；無意競投山頂文輝道地皮；

但會研究中環海濱商業地

﹡傳騰訊（００７００）向水滴公司再投資１﹒５億美元以支持其擴張

﹡睿見教育（０６０６８）料下年度學生人數增長２０％

﹡據報匯控（００００５）改動私人銀行組織架構，或涉撤銷部分職位；匯豐

與中電源動合作應用太陽能發電

﹡聯合地產（０００５６）就其私有化計劃上訴得直，獲認許削減股本

﹡昌興國際（００８０３）遭申索補償，涉２９６９﹒７萬元

﹡石藥（０１９０３）附屬胃癌藥獲美國藥監局頒發孤兒藥資格認定

﹡中國興業（００１３２）附屬與承租人訂立融資租賃，涉１﹒２億元人民幣

﹡交通銀行（０３３２８）張輝辭去首席風險官職務，自今日起生效

﹡中國人壽（０２６２８）與中鐵建（０１１８６）附屬組合夥企業，以投資

中國基礎設施項目

﹡富通科技（００４６５）附屬參與「冬奧會智慧醫療保障關鍵技術」項目

﹡先健科技（０１３０２）中央匯金出售４﹒６２億股予高瓴及ＧＬ

ＴＲＡＤＥ



《中國要聞》﹡易居表示首十月全國百城新樓均價同比漲１０﹒８％

﹡法院受理包商銀行破產清算申請，負債額逾２０００億元人民幣

﹡華泰證券易峘：明年全球經濟復甦可期

﹡中汽協表示１１月上中旬重點企業汽車產量增加９﹒６％

﹡中物聯表示首十月物流總額增２﹒５％，進口物流放緩

﹡用友網絡略升０﹒７％，擬分拆用友汽車至科創板上市

﹡人行７００億逆回購利率持平，淨投放２００億

﹡拼多多表示加大投入，今年農副產品成交料破２５００億

﹡英國政府提出新法案，擬處罰使用華為設備電訊商

﹡永煤再有２０億人幣債未按時兌付，持有人會議今表決

﹡河南副省長表示信用是企業的生命，嚴厲處罰「逃廢債」

﹡華晨集團表示所有存續債昨已停牌，周四起按規定轉讓

﹡傳債券持有人會議延期，「１７清控０１」大瀉後停牌

﹡興業銀行表示信用債市場波動，但公司持倉估值保持穩定

﹡中國移動與中國建築簽署戰略合作協議

﹡銀保監表示獨董在同一家信託公司任職期累計不得超６年



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１３８０７﹒１３點



《其他消息》﹡林鄭稱施政報告推二百項新措施，財政緊拙難額外資助

﹡民主派就《禁蒙面法》終極上訴今日開審

﹡港府強烈反駁英國報告，促尊重港人維持繁榮穩定意願

﹡金管局表示對綠色金融市場抱有信心，疫情未有影響債券發行；當外匯基金

投資項目條件相近，將優先考慮綠色項目

﹡英國發表香港半年報告書，考慮撤走英籍香港終審法院非常任法官；英國發

表香港半年報告，中方促摒棄殖民主義思想

﹡傳政府出招「減辣」，華懋指按揭成數有調整空間

﹡本港１０月出口貨值按年跌１﹒１％，遠遜預期

﹡今期綠置居銷情冷淡，下期未必按計劃推售４０００多伙

﹡市建局「煥然懿居」４３伙首置貨尾接４９０６份申請

﹡房協明日重啟未補價資助出售房屋出租計劃

﹡羅兵咸表示ＥＳＧ報告鑑證指引明年初推，有助香港與國際市場接軌

﹡深股通額度全日用１８﹒１億元；滬股通額度全日用８００萬元，陸股通淨

流出近１﹒４億

﹡摩根大通表示大宗商品交易已回到疫情前水平

﹡調查指７１％發行者及１００％投資者擬未來參與香港綠色債券巿場

﹡仲量聯行表示內地及香港寫字樓空置率升，倡會員制成商廈租賃新方式



《新冠肺炎》﹡本港新增８０宗確診個案，５４宗屬跳舞群組

﹡駿洋邨１－３座預計下月起入伙，每戶再獲６０００元津貼

﹡周四起實施防疫新措施，宴會限１０枱每圍４人

﹡「回港易」實施首日逾２０００人回港

﹡民航處一名外判工人確診，民航處總部徹底清潔消毒

﹡沙田ｃｉｔｙ’ｓｕｐｅｒ員工初步確診

﹡林鄭稱再收緊社交距離措施，將關閉人群聚集娛樂場所；餐廳須設安心出行

ＱＲ碼，「回港易」不會叫停

﹡政府刊憲曾到訪７場所人士周四前須接受強制檢測

﹡香港書展順延至明年７月舉行

﹡梁子超促收緊社交距離措施，學校停課公務員在家工作

﹡傳本港酒吧、卡拉ＯＫ等場所暫時關閉，宴會場地設限

﹡政府收緊防疫措施，餐飲界料生意減半酒吧業要求補助

﹡下周起康文署轄下表演場地不戴口罩演出者事前須檢測

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