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25/11/2020 07:50

《華爾街內望》拜登獲准政權交接，道指漲４５４點，破三萬點大關

　　《經濟通通訊社２５日專訊》新冠肺炎疫苗有進展，加上拜登正式獲准進行總統權力交接，
美股周二（２４日）上漲，當中道指更首次突破三萬點大關。
　　道指漲４５４點或１﹒５４％，報３００４６點，曾高見３０１１６點。標指漲５７點或１
﹒６２％，報３６３５點，創新高。納指漲１５６點或１﹒３１％，報１２０３６點，重上一萬
二千點關口。
　　美國總務署向拜登表示可以正式開始總統權力交接程序，意味總統特朗普終於為權力交接開
綠燈，但他過去幾周一直沒有批准有關決定。
　　另外有傳聯儲局主席耶倫可能擔任財政部長，市場期望她將重點轉向解決日益嚴重的經濟不
平等問題上。
　　華府最新表示，只要首款疫苗獲得監管機構緊急批准使用，計劃在全國首批分發６４０萬劑
疫苗，但由於病例逐日激增，數以百萬計美國人仍處失業狀態，接下來幾個月美股走勢可能較為
波動。
　　板塊方面，金融股、基礎材料股、能源股等對經濟敏感的個股領漲，工業股更創新高。個股
方面，波音收漲３﹒２９％，歐洲監管機構早前初步批准７３７　ＭＡＸ復飛，目前正為明年１
月正式復飛鋪路。
　　美國電動車生產商特斯拉跳漲６﹒４３％，市值超過５０００億美元，公司亦將成為標指成
分股。
　　指標十年期國債收益率升２﹒７個基點，報０﹒８８６５％，曾高見０﹒８８８％。三十年
期國債收益率升４﹒６個基點，報１﹒６０９２％。（ａｌ）

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