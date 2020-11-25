《缸邊隨筆－石鏡泉》耶倫任美財相與美股

《缸邊隨筆》耶倫正式被拜登委為財相，對美股有何影響？雖然在政壇上，是屁股指揮腦袋

，指你在何位就只能做該位的事。之前講過甚麼甚麼的鴻圖理想，都要擱一邊。但人總有歷史包

袱，你從哪裏來，總有點哪裏的味。



耶倫是經濟學博士，長期任美加州伯克利分校教授，之後入了三藩市美儲局，主管研究，她

跟現任美儲局長鮑威爾的最大分別是，耶倫學術底子紮實，三藩市儲局的研究，常是眾多美儲局

中的表表者，研究命題很有前瞻性，即不是爆鑊後才做死因調查，而是美經濟未病就估會有乜病

。她跟其前任美儲局主席伯南克的分別是，伯南克主做宏觀經濟研究，如通脹、通縮，耶倫則精

於就業研究，即是微觀經濟，用最簡單的話來分，伯南克是在雲上走，耶倫則貼地行。



耶倫接伯南克任時，市場估她會保持伯南克的寬鬆貨幣政策。但實則上，美儲局在她任內，

曾數度加息（好似三次），直到特朗普上台，因耶倫不肯減息，而被現美儲局主席鮑威爾取代。



特朗普亦認為鮑威爾是隻鴿，但他骨子裏卻是鷹。所以美國財經漫畫就將鮑威爾穿上件超人

衫，只不過特朗普連番高壓，又啟貿戰，美經濟滑落，鮑威爾才由隻超人鷹，變成隻超鵪鶉。



大家要明白伯南克、耶倫、鮑威爾這三位前任、現任美儲局主席對ＱＥ，低息的ＤＮＡ，才

可以預計在２０２１年之後的４年，美國的可能財經政策。



看耶倫，不能單看她自己，還要看她老公──喬治．阿克洛夫，他是２００１年諾貝爾經濟

學獎得主之一，他是當代新凱恩斯主義（是講貨幣與通脹）的主要代表，他的諾獎研究是對信息

不對稱問題的分析。對市場失靈結論的論證。其研究動搖了新古典主義的理論基礎。在今時所有

的微觀經濟教科書中，都有喬治﹒阿克洛夫的各種經典分析。



大家可能對上段一大堆經濟名詞，被悶到發暈，那就給你個醒神的，股市、金融市場就經常

是信息不對稱的（即你所知較大戶所知的少），點好？要讀點阿克洛夫的理論。因其理論現被應

用到健康保險、金融市場和僱用合同等。



鮑威爾又精於乜？他是富家子出身，幾乎一畢業就管理家族的資產。此即他以前應是高盛、

大摩等的大客。其後，他又管理其他人的資產，管了幾十年。



嗱，鮑威爾做美儲局長，和耶倫做美財長，會代表乜？



（１）美金融市場有難？鮑威爾見過，亦有經驗去處理過。



（２）美就業市場有難？耶倫的老本行。



（３）為甚麼筆者要拉出耶倫的老公？你估這對老夫妻閒話家常會不會也講到金融市場的不

對稱信息？不單如此，由於阿克洛夫是諾貝爾經濟學獎得主，即是耶倫家平時也是經濟學猛人雲

集，正是談笑有鴻儒，往來無白丁。



一個人要成功，不可能單靠一個人的努力，是要靠集體智慧。這就是當拜登宣布找耶倫做財

長時，市場反應很正面。原因？不是一個耶倫返工，還有半個耶倫（她老公）和其家中常出入談

笑風生的鴻儒。



鮑威爾和耶倫會不會不咬弦？放心，在耶倫任美儲局主席期間，鮑威爾基本上對耶倫之政策

從未反對過，Ｎ次會議只作過一次有紀錄的發言。這點筆者數年前曾寫過，當時我認為鮑威爾是

叫耶倫做阿媽的。



事實上，耶倫和鮑威爾是反對過分寬鬆，是要找時間收水。因為無止境地放水，是絕不可能

使Ａｍｅｒｉｃａ Ｇｒｅａｔ Ａｇａｉｎ而是會使Ａｍｅｒｉｃａ Ｂｕｂｂｌｅ

Ｂｕｒｓｔ Ａｇａｉｎ。



＊耶倫上任 ＱＥ會停＊



因此，當明年１月耶倫上任後，不要以為ＱＥ再續，而是ＱＥ音樂基本已停，但久不久仍要

唱一兩段ＱＥ老歌，是因為有實情需要，甚麼實情？



（１）在明年１月，約有１４００萬人的失業救濟期完，將有３０００萬人會因欠租而被驅

出其住房。留意，是１月嚴冬，不是６月盛夏，怎救這批窮人，是拜登１月４日的宣誓任職時的

首要難題。



留意美儲局的各種緊急援助資金的可用情況，特朗普臨尾自美儲局抽走４０００億資金，會

否使到（ａ）新政府未必能急發到債；（ｂ）美儲局這個水塘又突然少了水。所以特朗普發起爛

渣，真是心狠手辣，這便立即對耶倫考牌。



待救援的人，耶倫長項是就業。點救？又考耶倫牌。



可能是斷供樓按。付不起租的人群，又是考耶倫牌。



現任美財長姆欽謂美儲局有大把彈藥（資金）可用，Ｐｌｅｎｔｙ ｏｆ

Ｆｉｒｅｐｏｗｅｒ Ｌｅｆｔ，故抽回４０００億。



美儲局人員則表示：憤怒（Ｆｕｒｉｏｕｓ）。



市場則問，姆欽自背後暗算了鮑威爾？Ｄｉｄ Ｍｎｕｃｈｉｎ Ｓｈｏｏｔ

Ｐｏｗｅｌｌ Ｉｎ Ｔｈｅ Ｂａｃｋ？股市的反應告訴了大家這是否是暗算。



對耶倫言，未上任，已要開工拆這些１月炸彈。至於其他炸彈，日後再談。總的言，筆者對

耶倫（及其老公與友好）和鮑威爾這對組合是看好的，看好的原因是，財政部和美儲局之後會很

合作，不會如今時般公開指罵、暗算。由於耶倫與鮑威爾都不傾向過分ＱＥ，故在未來４年，美

政府會循序漸進地收回ＱＥ，美息會升（其實升緊啦），不要太看死美元，以及太看好人民幣，

要預咗市場一察覺財政部和美儲局在息口問題上是齊唱「雙鷹進行曲」時，美股升勢就會……。

以後再談。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

