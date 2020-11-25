《凱文隨筆－凱文》拜登團隊雖專業，但問題難度更高

《凱文隨筆》美國大選的最終結果塵埃落定了，通用汽車公司也宣布，不再支持特朗普跟加

州為首的州份就排放標準而進行的訴訟，因為他們相信能跟拜登政府找到新方案；拜登也公布了

內閣要員名單，能力如何不好說，但起碼是個「專業的」團隊，像國務卿布林肯，以前也當過副

國務卿，財長耶倫以前是聯儲局主席；不像特朗普那樣，找個特務頭子管外交、律師管聯儲局，

因為他老人家奉行的是他一套獨特的商場理論（一名當高階主管的朋友曾告知，她選擇員工的準

則是聽話，才不管學歷、經驗等選項，跟特朗普同一信念）。



有論者指這個新組合的團隊不可小覷，他們是一接班馬上就可以開展工作，別說對崗位的性

質、人脈關係等都一清二楚，就連辦公室也是他們以前常留連的地方，這將對中國構成相當的壓

力。這個判斷也許沒錯，但似乎也對美國的底子過份樂觀了。外交方面，美國在二次大戰後正式

確立其全球霸權地位，到九十年代蘇聯解體後，成為了全球唯一超級強國，一直以來就是年年打

仗（只卡特、特朗普兩位總統例外），軍事及經濟專家指，美國的國力已無法再支付一場大規模

戰爭了；經濟方面，好幾十年已把中低端產業外判到其他國家，自己集中最賺錢的高端產業及金

融業，然後靠美元霸權與軍事霸權壯大其經濟體系，貿赤日益腫脹，國債

（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｕｓｄｅｂｔｃｌｏｃｋ﹒ｏｒｇ╱）比賭場的老虎機還有趣，共

１４位數（以美元為單位），幾乎是每秒就以五位數的速度跳升；如果靠正常手段，恐怕找來一

百名諾貝爾經濟獎得主也返魂乏術。



再看苟延殘喘的特朗普團隊，那位國務卿蓬佩奧最近在穿梭中東，替以色列與沙特做媒人，

好聯手來對付伊朗，真是唯恐天下不亂；那邊廂，阿美尼亞與阿塞拜疆（背後就是土耳其、以色

列，及美國等在支持）的戰事才剛結束，美國又馬上就去燃點新的火頭；蓬佩奧張口閉嘴就是民

主自由、對付暴政，實質是到處支持分裂主義、扶植願意聽命美國的政權。在對付中國方面，也

公然宣布台灣不屬於中國（半世紀來屢屢違背他們承認一個中國的三個公報），袖手旁觀你們兄

弟鬩牆，海峽兩邊一旦燃起戰火，美國就能拉攏盟友一齊制裁中國，達到了其破壞中國經濟發展

的目標，心腸實在險惡。習近平去年元旦翌日在《告台灣同胞書》中提到「祖國必須統一，也必

然統一」，可見他對解決台灣問題，是具備充分的自信，實在不是區區只懂關稅一招的特朗普，

或那三姑婆般串門子、搬弄是非的蓬佩奧之流，可以相提並論的。



至於擔心拜登政府加大對中國的壓力，倒不如先看看他如何處理好國內問題；新冠病毒只是

管治者的一項「特別測驗」，特朗普取得了零分，美國本身的經濟、貧富懸殊、種族等問題就像

「常規考試」，多不勝數；且全民也在參與兩黨惡鬥，國家有可能會好嗎？這可要看拜登老先生

的能耐了。也順帶提醒投資者，特朗普四年任期為美國及全球股市炮製的大泡沫，會否在拜登上

任前後就給它順勢戳破呢？這可要審慎考慮了；特朗普女婿是華爾街才俊，過去四年老岳父的瘋

狂「推特」興了不少風，作了不少浪，女婿也應該賺了不少錢，隨時也都可能來一個大結算（美

國股市昨晚在國內問題叢生的當下，竟然衝上３萬點水平，創下歷史新高，這到底是虛是實？）

投資者可不要成為被收割的韮菜。



世界一直在變，中國最後幾個貧困縣也在日前宣布脫貧了（以國際貧窮標準而言），正式邁

向小康社會，儘管脫貧不代表就是富有，但起碼已不再愁吃愁穿，而是人人眼裡都看到未來的希

望，這才叫「藏富於民」，只要國家穩定，再發展下去必定是太平盛世。《凱文》

