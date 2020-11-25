道指破三萬點，恒指高開２３１點報２６８１９點，科指升２４點

《經濟通通訊社２５日專訊》疫苗有好消息及有傳前聯儲局主席耶倫擔任財政部長，刺激美

股道指突破三萬點並創歷史新高，亞洲股市今早普遍暢旺，日經升４９８點，首爾指數升１０點

，港股方面今早重上２６８００點，高開２３１點，傳統經濟股現資金流入，匯控（００００５

）重上４０元，高開逾３％為開市最佳藍籌，「三桶油」隨疫苗公布而強勁，中石油（００８５

７）、中石化（００３８６）高開約２％，而友邦（０１２９９）亦高開１﹒７５％撐起大市。

恆生指數開報２６８１９，升２３１點或升０﹒８７％，主板成交１０４﹒１５億元。國企指數

報１０６７１，升５８點或升０﹒５６％。恆生科技指數報８１３１，升２４點或升０﹒３０％

。

重磅股方面，匯控升３﹒２７％，報４１﹒０５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅

５﹒５３％。港交所（００３８８）升０﹒６１％，報３９４﹒４元，以現價計，該股暫連升５

日，累計升幅６﹒５９％。騰訊（００７００）升０﹒９４％，報５８９﹒５元；中移動（００

９４１）升０﹒３２％，報４７﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒３７％。友

邦保險（０１２９９）升１﹒７６％，報８９﹒７５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

３﹒１６％。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ４１﹒０５元 升３﹒２７％

中石油 （００８５７） ２﹒６５元 升２﹒７１％

中石化 （００３８６） ３﹒６０元 升２﹒２７％

中海外 （００６８８） １８﹒２８元 升１﹒７８％

阿里巴巴（０９９８８） ２７４﹒８０元 升１﹒７８％

友邦保險（０１２９９） ８９﹒７５元 升１﹒７６％

中海油 （００８８３） ９﹒３０元 升１﹒７５％

金沙中國（０１９２８） ３３﹒７５元 升１﹒５０％

瑞聲科技（０２０１８） ４３﹒３０元 升１﹒４１％

藥明生物（０２９６３） ７９﹒００元 升１﹒２２％

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科指十大升幅股分表現如下：



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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同程藝龍（００７８０） １４﹒６８元 升１﹒９４％

貓眼娛樂（０１８９６） １３﹒００元 升１﹒８８％

恆騰網絡（００１３６） ０﹒２８５元 升１﹒７９％

阿里巴巴（０９９８８） ２７４﹒８０元 升１﹒７８％

網易 （０９９９９） １５３﹒１０元 升１﹒５３％

瑞聲科技（０２０１８） ４３﹒３０元 升１﹒４１％

騰訊控股（００７００） ５８９﹒５０元 升０﹒９４％

華虹半導體（０１３４７） ３６﹒０５元 升０﹒８４％

微盟集團（０２０１３） １０﹒８２元 升０﹒７４％

鴻騰精密（０６０８８） ２﹒７６元 升０﹒７３％

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（ｕｌ）

