《盤後部署》港股短線向上動力不足，料後市走勢平穩續窄幅上落

《經濟通通訊社２５日專訊》疫苗研發再有進展，加上特朗普啟動權力交接，刺激隔晚美股

道指突破三萬點。港股焦點在於特首林鄭月娥今日發表施政報告，港股先乘隔晚美股勢頭高開

２３１點報２６８００點，其後一度表現反覆，特首宣讀施政報告期間恆指曾高見２７０４０點

創九個月新高。報告中林鄭提及多項房屋政策，包括已覓得可滿足未來１０年需求，興建

３１﹒６萬個公營房屋單位的土地，一如預期無放寬住宅辣招；並稱不放棄明日大嶼計劃，市場

整體反應正面，本地地產股普升；匯控（００００５）獲大行唱好憧憬派息，升幅冠藍籌兼帶動

板塊拉升；疫苗消息則再度推高三桶油股價。表現較差的是三隻新經濟藍籌和破頂後回氣的港交

所（００３８８），恆指午後升勢减弱，收報２６６６９點，升８１點或０﹒３１％，主板成交

１７８０﹒６１億元，多２４﹒３％。國指收報１０５５７點，跌５４點或０﹒５２％。

施政報告提及擴大互聯互通合資格股票範圍，但不包括第二上市公司，科指回吐１８５點或

２﹒２９％，報７９２１點。

Ａ股兩市反覆收軟，上證綜指收報３３６２點，跌４０點或１﹒１９％；深證成指報

１３６５６點，跌２４６點或１﹒７７％，總成交８６３４億人幣，多近４％。



＊ＩＭＦ稱新刺激措施或構穩定性風險，歐央行委員倡容許通脹率短時間內高於指標＊



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總幹事格奧爾基耶娃表示，新型肺炎疫情令經濟活動崩潰，但

更多貨幣寬鬆已不太可能，亦不足夠。央行正審查其框架，以確定可支持復甦的創新策略和工具

但她警告，新的策略和工具可能產生新副作用，額外的貨幣刺激措施或對金融穩定構成重大風險

。貨幣政策制定者需要平衡通脹和產出的短期提振，與宏觀金融脆弱性的累積。

歐羅區通脹率過去８年一直沒法達致２％指標，歐央行正評估通脹政策。歐洲央行管理委員

會委員雷恩再度倡議，跟隨美國聯儲局的通脹率新框架政策，即容許通脹率可以在短時間內高於

指標，及容許通脹率追回以往沒達標的上升空間。不過其他委員對有關建議有保留，擔心窒礙央

行應對市場變化的調節政策空間。



＊未有盈利生物科技公司及本地地產股最受惠於施政報告＊



新一份施政報告今日出爐，綜合分析較容易「有肉食」的是本地地產及未有盈利的上市生物

科技公司，後者預期受惠擴大「互聯互通」合資格股票範圍，可在符合特定條件下納入標的，消

息指政府會盡快處理安排，有利相關股份資金流入。

對於前者，政府近年致在增加公營房屋供應，結果是變相壓低私樓樓價或是將私樓變成奢侈

品，有待時間考驗；「明日大嶼」計劃對地產商來說無疑是肥豬肉，會德豐常務董事黃光耀回應

傳媒指，支持政府以不同途徑，開拓增加香港土地供應；不過計劃始終極具爭議性，因此雖然行

業整體市帳率仍然偏低，單就政策面來說，新世界（０００１７）亦包含機場三跑和航天城概念

，值博率較高。

另外，政府支持香港保險業在ＣＥＰＡ框架下在中國大灣區城巿設立售後服務中心，友邦

（０１２９９）剛在今年１０月把中國業務改建為一家獨資人身保險子公司，第三季友邦中國仍

為集團的新業務價值帶來最大貢獻，可憧憬政策與集團本身業務帶來協同效應。

恆指今日升幅一度擴大至４５２點高見２７０４０點，成功突破７月７日高位２６７８２點

，再往前看則去到貼近二萬八位置，惟恆指最終收升８１點，反映向上動力仍然不足，料短線走

勢平穩，單日窄幅上落，向下支持位於２５４００點。（ｎｓ）

