【拜登當選】美國國務卿蓬佩奧：國務院已開始交接程序

《經濟通通訊社２５日專訊》美國國務卿蓬佩奧周二（２４日）接受霍士新聞訪問時表示，
美國總務管理局（ＧＳＡ）日前告知拜登可以正式開始進行權力交接工作後，國務院已經開始交
接程序，並將依據法律要求的完成一切工作。（ａｌ）
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