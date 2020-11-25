【道指三萬】道指逾百二年進程，近４年間由二萬關升至三萬關

《經濟通通訊社記者盧逸文２５日報道》新冠肺炎疫苗持續出現進展，加上拜登正式獲准進

行總統權力交接，道指隔晚（２４日）首次突破三萬點大關。

道瓊斯指數由１８９６年就開始追踪美國最有實力的股票，經歷２２任總統，並度過最少兩

次股市崩跌和無數次牛市和熊市。而在總統特朗普上任後，道指於２０１７年初首次突破兩萬點

大關，而在及後不足一年的時間，道指於２０１８年初升至２５０００點水平。

不過隨著新冠肺炎疫情在美國大流行，美股於今年２月至３月出現大規模拋售，結束歷來最

長的牛市，而最近總統大選結果的不確定性消除，加上疫苗有望快將推出，道指於隔晚首破三萬

大關。

今次推升道指創新高的最大因素在於拜登獲准進行政權交接，美國總務管理局（ＧＳＡ）局

長墨菲日前已致函拜登，確定他為今年美國總統大選的獲勝者，目前可與其分享過渡資源，正式

開始展開總統權力交接工作。不過特朗普強調有關大選結果的訴訟還在繼續，會繼續努力不懈，

並相信會獲得勝利。

另外華府最新表示只要首款疫苗獲得監管機構緊急批准使用，計劃在全國首批分發６４０萬

劑疫苗。目前英國藥廠阿斯利康的疫苗最高有效率可達９０％，平均有效率７０％，而美國藥廠

Ｍｏｄｅｒｎａ、輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ的疫苗有效率亦分別高達９４﹒５％及９５％，帶動

市場憧憬疫情將出現好轉。



＊道指近１２５年進程終破三萬＊



道瓊斯指數於１８９６年５月２６日正式推出，首個收市價為４０﹒９４，不過當年道指開

局並不順利，同年八月跌３０％至歷史低位２８﹒４８。道指於１９０６年１月首次以百位數收

市，標誌美股在第２６任總統羅斯福任內創下的歷史低位反彈。

道指於１９２９年出現大跌，兩日內曾分別跌１３％和１２％，並仍然是兩大歷來最差的單

日表現。道指於１９７２年１１月中突破１０００點，當時尼克遜剛剛贏得連任。

１９８７年１０月道指再次出現崩盤，跌幅高達２３％，一周累計暴跌８％，但道指一年內

恢復到崩盤前的水平。

道指於１９９９年３月首次突破１００００點，並在不足一年的時間內漲逾千點，不過一年

後科網泡沫爆破，道指於２００１年９月跌近３０％。

２００８年出現金融危機，道指在不足一年時間內急跌，並在２００９年３月初觸底，收報

６５４７點，而最糟糕的一日是２００８年９月２９日，國會拒絕７０００億美元的銀行紓困計

劃，道指急挫７７８點。

２０１３年５月，隨著經濟繼續從大衰退中復甦，道指突破１５０００點大關，並完成

２６﹒５％的全年升幅收爐，創下牛市全年最佳表現。

