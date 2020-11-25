《談國論企－黎偉成》社會融資１０月份八連升惠經濟

《談國論企》中國的社會融資規模增量於２０２０年１０月份同比飆升六成三，且為自３月

份以來的８連升，不僅對實體經濟發放的人民幣貸款保持快速增長，且非金融企業境內股票融資

、政府債券淨融資和企業債券淨融資更是倍增，惟委托貸款、信托貸款、未貼現的銀行承兌匯票

等項目仍持續縮減，須重點支持使資本市場更為全面的發展。國家「外防輸入」和「內防反彈」

政策達效，使復工復產復商復市促經濟社會復甦，料明年續穩中有進。



＊企業及政府債券融資倍增有高度認受＊



來自中國人民銀行所發布的《社會融資規模增量統計數據報告》顯示，全國社會融資的總規

模的增量於２０２０年１０月份達１﹒４２萬億元，同比增加５４９３億元或６３﹒０８％，表

現當較２０１９年是月份的６１８９億元同比少增１１８５億元或１６﹒３％有明顯改進，乃有

多個重點項目有持續較快的發展。

特別是（一）對實體經濟發放人民幣貸款，保持相當速度發展態勢：於２０２０年１０月份

所達６６６３億元，較上年同期增加１１９３億元或２１﹒８％，而２０１９年１０月份淨增５

４７０億元則少增１６７１億元或２３﹒４％，反映出央行通過多個貨幣政策和相關措施促以商

業銀行為主的金融機構，更為積極支持經濟社會的重新振興。此使國民經濟於２０２０年１０月

份保持穩定恢復的運行態勢中，最惹人注目的是固定資產投資（不含農戶）不僅加大增長力度，

更重要的是高技術製造業及高技術服務業的固投相當積極，加上社會消費品零售升和就業情況不

斷改善，使經濟穩中有進的發展。此可於相當程度抵美帝國霸權主義者仇華壓華之壓。

難得的是，債券及股票融資市場呈現持續快速的發展。惹人注目的，當然是（二）政府債券

融資，淨額於２０２０年１０月份的額度４９３１億元，相對於上年同期大幅增加３０６０億元

或２﹒６３倍，有如斯大幅增長，乃因人行於２０１９年１２月份起將「國債」和「地方政府一

般債券」納入社會融資規模統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標，指標

數值為托管機構的托管面值，比較基礎不同，惟仍顯示此屬佳況。

反觀地方政府專項債券，淨融資於２０１９年１０月份淨減２６０億元，相對於上年度同期

淨增１３８１億元似乎不甚理想。

和（三）企業債券融資（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ），同樣保持快速的發展，於

２０２０年１０月達２５２２億元，比上年同期多４９０億元或２４﹒１１％，相對於２０１９

年１０月份１６２２億元同比增加２４１億元或１７﹒５％，有一定程度的提升。此為股份公司

而在中國有一部分屬非股份公司發債，通常是依照法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的

債券，獲金融機構積極支持特別是非股份公司的企業機構債券融資。

（四）非金融企業境內股票融資，更有良佳表現，於２０２０年１０月份達９２７億元，比

上年同期多７４７億元或５﹒１５倍，而２０１９年１０月１８０億元多增４億元或２﹒３％。



＊須支持委托信托貸款及未貼現匯票發展＊



若干一度風光的社會融資項目，有待改善，如（五）委托貸款，於２０２０年１０月份淨減

１７５億元，比２０１９年同期所減的６６７億元少減４９７億元。委托貸款由委托人提供合法

來源的資金，而委托業務銀行會根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放

、監督使用，並協助收回的貸款業務；委托人通常政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性

和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出支持。

（六）信托貸款，期內減少７６億元，此數於２０１９年１０月份減少６６７億元。信托貸

款為受托人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率與金額

等發放貸款，和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用途等方

面有充分的自主權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，增加資金的安全性，

以提高資金使用效率。

還有（七）未貼現的銀行承兌匯票，於２０２０年１０月減少１０８９億元，比上年同期多

減３６億元。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

