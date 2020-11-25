《異動股》匯控（５）高開逾３％見五個月高，獲高盛升目標價

《經濟通通訊社２５日專訊》匯豐控股（００００５）開升３﹒２７％，報４１﹒０５元為

逾５個月高；成交約４２０萬股，涉資１﹒７２億元；為表現最好藍籌，連升３日，累計升幅５

﹒５３％。

高盛發表研究報告指出，匯豐控股（００００５）的股價已從９月２５日低位回升４０％，

跑贏恆指約２５基點，反映投資者對疫苗的信心、集團季績勝預期以及債券收益率上升。高盛因

此調整對匯控的盈利預測，並將目標價微升２％，由５０元上調至５１元，重申「買入」評級。

現時，恆生指數報２６８１９，升２３１點或升０﹒８７％，主板成交１０４﹒１５億元。

國企指數報１０６７１，升５８點或升０﹒５６％。

上證綜合指數報３４１７，升１４點或升０﹒４３％，成交３２﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１３９２３，升２１點或升０﹒１５％，成交３６﹒９８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ４１﹒０５元 升３﹒２７％

恆生銀行（０００１１） １３４﹒３０元 升１﹒１３％

東亞銀行（０００２３） １６﹒３４元 升０﹒９９％

中銀香港（０２３８８） ２４﹒９０元 升１﹒０１％

渣打集團（０２８８８） ４８﹒３０元 升１﹒９０％

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（ｃａ）

