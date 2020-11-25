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25/11/2020 09:27

《異動股》匯控（５）高開逾３％見五個月高，獲高盛升目標價

　　《經濟通通訊社２５日專訊》匯豐控股（００００５）開升３﹒２７％，報４１﹒０５元為
逾５個月高；成交約４２０萬股，涉資１﹒７２億元；為表現最好藍籌，連升３日，累計升幅５
﹒５３％。
　　高盛發表研究報告指出，匯豐控股（００００５）的股價已從９月２５日低位回升４０％，
跑贏恆指約２５基點，反映投資者對疫苗的信心、集團季績勝預期以及債券收益率上升。高盛因
此調整對匯控的盈利預測，並將目標價微升２％，由５０元上調至５１元，重申「買入」評級。
　　現時，恆生指數報２６８１９，升２３１點或升０﹒８７％，主板成交１０４﹒１５億元。
國企指數報１０６７１，升５８點或升０﹒５６％。
　　上證綜合指數報３４１７，升１４點或升０﹒４３％，成交３２﹒１９億元人民幣。
　　深證成份指數報１３９２３，升２１點或升０﹒１５％，成交３６﹒９８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　４１﹒０５元　　　升３﹒２７％
　　恆生銀行（０００１１）　　１３４﹒３０元　　　升１﹒１３％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１６﹒３４元　　　升０﹒９９％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２４﹒９０元　　　升１﹒０１％
　　渣打集團（０２８８８）　　　４８﹒３０元　　　升１﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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