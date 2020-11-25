《美元走勢－羅明立》美匯續考驗９１﹒７０╱００支持

最高 最低 東京收市
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 １０４﹒６０ １０４﹒４３ １０４﹒５１
歐元╱美元 １﹒１９１０ １﹒１８９１ １﹒１９００
英鎊╱美元 １﹒３３６６ １﹒３３３７ １﹒３３５７
美元╱瑞郎 ０﹒９１１８ ０﹒９１０３ ０﹒９１１５
美元╱港元 ７﹒７５１７ ７﹒７５０７ ７﹒７５１０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元走勢》美國９月份ＦＨＦＡ房價指數按月上升１﹒７％，高於預期的０﹒５％；同期
，Ｓ＆Ｐ╱ＣＳ２０座大城市房價指數按年上升６﹒６％，亦高於預期的５﹒１％。不過，美國
１１月諮商會消費者信心指數為９６﹒１，低於估計的９８。另外，市場傳出聯儲局前主席耶倫
，將會獲拜登政府委任成為下任財長，有利推動新的紓困方案，利好美股表現。市場避險情緒下
降，美匯指數走勢疲弱，將繼續考驗９１﹒７０╱００的支持位。
德國１１月ＩＦＯ商業景氣指數報９０﹒７，高於預期的９０﹒１；但同期商業預期指數報
９１﹒５，低於預期的９３﹒５，主要由於德國疫情反彈，令政府再次收緊限制措施。另外，歐
洲央行計劃於１２月議息會議上加大量寬規模。歐元日前由１﹒１９顯著回落後，周二（２４日
）又重拾升勢，疫苗利好消息似乎蓋過對疫情的憂慮，加上歐盟與英國仍有機會達成脫歐協定，
歐元仍然較大機會先挑戰１﹒２０關口。
方向 入市價 目標位 止蝕
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４０ １﹒１９６０ １﹒１７９０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２８０ １﹒３４００ １﹒３２４０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇