《美元走勢－羅明立》美匯續考驗９１﹒７０╱００支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒６０ １０４﹒４３ １０４﹒５１

歐元╱美元 １﹒１９１０ １﹒１８９１ １﹒１９００

英鎊╱美元 １﹒３３６６ １﹒３３３７ １﹒３３５７

美元╱瑞郎 ０﹒９１１８ ０﹒９１０３ ０﹒９１１５

美元╱港元 ７﹒７５１７ ７﹒７５０７ ７﹒７５１０

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《美元走勢》美國９月份ＦＨＦＡ房價指數按月上升１﹒７％，高於預期的０﹒５％；同期

，Ｓ＆Ｐ╱ＣＳ２０座大城市房價指數按年上升６﹒６％，亦高於預期的５﹒１％。不過，美國

１１月諮商會消費者信心指數為９６﹒１，低於估計的９８。另外，市場傳出聯儲局前主席耶倫

，將會獲拜登政府委任成為下任財長，有利推動新的紓困方案，利好美股表現。市場避險情緒下

降，美匯指數走勢疲弱，將繼續考驗９１﹒７０╱００的支持位。

德國１１月ＩＦＯ商業景氣指數報９０﹒７，高於預期的９０﹒１；但同期商業預期指數報

９１﹒５，低於預期的９３﹒５，主要由於德國疫情反彈，令政府再次收緊限制措施。另外，歐

洲央行計劃於１２月議息會議上加大量寬規模。歐元日前由１﹒１９顯著回落後，周二（２４日

）又重拾升勢，疫苗利好消息似乎蓋過對疫情的憂慮，加上歐盟與英國仍有機會達成脫歐協定，

歐元仍然較大機會先挑戰１﹒２０關口。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４０ １﹒１９６０ １﹒１７９０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２８０ １﹒３４００ １﹒３２４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

