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25/11/2020 15:44

《美元走勢－羅明立》美匯續考驗９１﹒７０╱００支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒６０　　　１０４﹒４３　　　１０４﹒５１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９１０　　　１﹒１８９１　　　１﹒１９００
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３６６　　　１﹒３３３７　　　１﹒３３５７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１１８　　　０﹒９１０３　　　０﹒９１１５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１７　　　７﹒７５０７　　　７﹒７５１０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國９月份ＦＨＦＡ房價指數按月上升１﹒７％，高於預期的０﹒５％；同期
，Ｓ＆Ｐ╱ＣＳ２０座大城市房價指數按年上升６﹒６％，亦高於預期的５﹒１％。不過，美國
１１月諮商會消費者信心指數為９６﹒１，低於估計的９８。另外，市場傳出聯儲局前主席耶倫
，將會獲拜登政府委任成為下任財長，有利推動新的紓困方案，利好美股表現。市場避險情緒下
降，美匯指數走勢疲弱，將繼續考驗９１﹒７０╱００的支持位。
　　德國１１月ＩＦＯ商業景氣指數報９０﹒７，高於預期的９０﹒１；但同期商業預期指數報
９１﹒５，低於預期的９３﹒５，主要由於德國疫情反彈，令政府再次收緊限制措施。另外，歐
洲央行計劃於１２月議息會議上加大量寬規模。歐元日前由１﹒１９顯著回落後，周二（２４日
）又重拾升勢，疫苗利好消息似乎蓋過對疫情的憂慮，加上歐盟與英國仍有機會達成脫歐協定，
歐元仍然較大機會先挑戰１﹒２０關口。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８４０　　　１﹒１９６０　　　１﹒１７９０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３２８０　　　１﹒３４００　　　１﹒３２４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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