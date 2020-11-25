【新冠肺炎】英下周三解除封城，實施新３級制封鎖

英國首相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）宣布，確認１２月２日解除英格蘭地區的

封城措施，重回３級制封鎖措施，而每一級限制要求會作出修訂。

其中，非必需商店及健身室可恢復營業，餐廳及酒吧於晚上１１時關門，部分體育比賽、婚

禮也會容許觀眾及賓客參與。對於哪個地區將被納入哪個級別，英國政府周四（２６日）才會公

布，並會每１４日檢討一次。《香港經濟日報》

