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25/11/2020 08:44

【新冠肺炎】英下周三解除封城，實施新３級制封鎖

　　英國首相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ　Ｊｏｈｎｓｏｎ）宣布，確認１２月２日解除英格蘭地區的
封城措施，重回３級制封鎖措施，而每一級限制要求會作出修訂。
　　其中，非必需商店及健身室可恢復營業，餐廳及酒吧於晚上１１時關門，部分體育比賽、婚
禮也會容許觀眾及賓客參與。對於哪個地區將被納入哪個級別，英國政府周四（２６日）才會公
布，並會每１４日檢討一次。《香港經濟日報》

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