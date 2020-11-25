《ＩＰＯ反應》恒大物業次日孖展超購１﹒７倍，裕勤超購３﹒５倍

恆大物業（０６６６６）昨（２４日）次日招股，綜合多家券商，孖展暫錄４２﹒７７億元
，超購１﹒７倍，當中輝立借出１４億元，富途９﹒５億元，並於周四截止招股。另外，裕勤控
股（０２１１０）昨次日招股，暫錄得６６７５萬元孖展認購，超購３﹒４５倍。
《香港經濟日報》
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇
|香港要聞24/11/2020
【施政前瞻】傳政府出招「減辣」 華懋指按揭成數有調整空間
|中國故事24/11/2020
《神州經脈》 美續推對華強硬措施 永煤債再違約 A場收跌外資走
|香港要聞24/11/2020
【新冠肺炎】增80宗確診跳舞群組累計187宗 宴會限10枱
|財經熱話24/11/2020
【施政前瞻】施政報告料擴互聯互通 林鄭預告推出200項新措施
|香港要聞24/11/2020
【新冠肺炎】林鄭：再收緊社交距離措施 將關閉人群聚集娛樂場所
|開市Good Morning24/11/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里約240元有支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰