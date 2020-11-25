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25/11/2020 08:55

【施政前瞻】消息：海洋公園鄰地擬寬限，延長港鐵票價減兩成措施

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《信報》獲悉，政府將在《施政報告》中公布，放寬海洋公
園附近一帶用地的發展限制，令黃竹坑變身商業、文化產業、旅遊的混合式新樞紐，與毗鄰的海
洋公園發揮協同效應。
　　另外，現時港鐵票價減兩成的措施，原定明年１月１日屆滿，林鄭今天亦會宣布延長相關計
劃，但優惠期少於半年。（ｈｏ）

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