【施政前瞻】消息：海洋公園鄰地擬寬限，延長港鐵票價減兩成措施

《經濟通通訊社２５日專訊》據《信報》獲悉，政府將在《施政報告》中公布，放寬海洋公

園附近一帶用地的發展限制，令黃竹坑變身商業、文化產業、旅遊的混合式新樞紐，與毗鄰的海

洋公園發揮協同效應。

另外，現時港鐵票價減兩成的措施，原定明年１月１日屆滿，林鄭今天亦會宣布延長相關計

劃，但優惠期少於半年。（ｈｏ）

