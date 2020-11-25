【施政迴響】安永：將生物科技等企業納入互聯互通對市場影響正面

《經濟通通訊社記者金雪凝２５日報道》行政長官林鄭月娥發表任內第四份《施政報告》，

當中提出把按新上市制度在香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票在符合特定條件

下納入「互聯互通」的選股範圍。安永稅務及諮詢有限公司、金融服務香港稅務主管合夥人何耀

波接受電話訪問時表示，措施將對市場產生正面影響，形容將會「做大個餅」，兩地投資者都能

參與中港市場。



＊「互聯互通」機制擴容或能刺激交投＊



他認為，「互聯互通」或能刺激交投，而在需求增加的情下，亦可能會吸引更多有意上市的

同類型企業來港。事實上，市場過去一直討論將生物科技公司和內地科創板股票納入「互聯互通

」，但由於監管機構認為投資者對相關類型企業的認識不足，因此遲遲未有成事。何耀波認為，

現時市場的認知度有所提升，並相信兩地監管機構會密切留意發展。他又認為，最重要是對投資

者的保障，而兩地的機制，加上現時資訊更為流通，從而令投資者的保障和信心有所提高。



＊安永支持參與大灣區青年就業計劃＊



安永香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟補充指，港交所（００３８８）在２０１８年進行上

市改革，容許未有盈利的生物科技公司來港上市，改革實施至今兩年，認為這些企業表現理想，

香港亦成為全球最多生物科技公司的上市地。

此外，施政報告亦推出大灣區青年就業計劃，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派

駐本地大學畢業生到大灣區內地城市工作。陳瑞娟指，計劃設有２０００個名額，形容是個好開

始。內地市場非常龐大，同時需要大量人才，安永亦會支持並參與該計劃。

